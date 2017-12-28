2017年12月28日 04:10 中國時報 文、攝影／謝旺霖

我一氣之下，突然跳車，並把自己覺得上當受騙，多種不快的感覺，一股腦兒統統倒在他身上，失控地對他咆哮：「閉嘴！Do you have mind？」

看來是下班時刻，路上的車潮明顯增多。天色昏暗。也許是顧及我的安危，竟有兩台私人汽車，接連停下，駕駛搖下車窗，說要載我一程。

然後，我又被哀求不斷的車夫纏上了。一位騎單車經過的青年，瞧了我倆一眼。有一度，我看那瘦到骨節比臂腿還粗的赤腳車夫，不免有點心軟，卻還是拖著疲憊的身軀繼續走，並超前那剛經過，此刻正停下、立在車桿間，講手機的青年。

青年梳油頭，帶副金框眼鏡，白襯衫配西褲和皮鞋。車把前的籃子裏，裝著個方形黑皮公事包。

隨後那青年跟上我們，就放慢車速，插在我和車夫之間。他用流利的英國腔問：「先生，您去哪？怎麼不搭車？發生甚麼事情嗎？」

我一時語塞，好像做錯了甚麼事一樣。

青年說，天黑這樣走路很危險的，一面也跟車夫對話。他該不會認為我跟車夫溝通不良，喬不攏價錢，或者沒錢搭車吧！

總之，不確定他們在討論甚麼，接著我看見青年掏出二十盧比給車夫。當我急著喊道：「No！No！」車夫早已把鈔票塞入口袋了。

青年說：「先生，請不用擔心，您可以上車了。」我們在原地僵持一陣子。我掏出錢還青年，但他堅持不收：「拜託！請您讓我付錢，這是我的榮幸，請您務必接受。」車夫也跟他一起勸進。

等我終於上車，青年總算鬆了一口氣。他反覆向我道謝，好似受到幫助的人是他，並非我！

「他是好人。先生，你是好人，所以遇上好人，」赤腳車夫不時回望，亮出滿嘴的齬齒，重複地說：「我也是好人。」

到了上坡路段，車夫開始撐起身，左搖右晃踩著踏板，沒幾分鐘，就汗流浹背，氣喘吁吁，像隻罹患肺病的馬。汗珠吹到我的臉上。我望著那背影，不僅不安，還覺得自己有點殘忍，彷彿我是不折不扣的勞力剝削者。

路邊電線桿上的擴音器，突然傳出一陣令人神經緊繃的聲音。車夫又轉過頭，眉間深鎖：「先生，那是穆斯林。」伊斯蘭教毛拉（mullah）的廣播，之前聽見是在烏黑的清晨，我嚇得從床上跳起，趕緊向窗外張望下方空蕩無人的大街，還以為發生了甚麼慘案。

那不是唱誦古蘭經的某些片段。車夫說，那是在催促穆斯林去祈禱。「我是印度教徒，一個好人，」他指著眉間的紅點：「先生，您喜歡印度教嗎？」似乎在尋求認同。

望著他不斷揮汗擦汗，我終於鬆口說：「你是好人。」其實是想給他加油，但他好像感到另一種鼓勵，便沒完沒了，把家裏一大缸的事都盡數倒出。

車速不知為何愈來愈慢，簡直比走得還慢。「先生，快到您的旅館。我會很想你的。」車夫露出依依不捨的表情。

「先生，您說我是好人？」呃……。

「對不對？」這次，我很快回答：是！

「那……，您可不可以幫我一個忙？」

我猶豫了一下，心裏嘀咕他約莫想跟我討點小費吧，但一想到稍前才無端接受別人「幫忙」，現在若斷然拒絕，未免也太不近人情了。

於是我問，甚麼事？想先聽聽他怎麼說。

車夫客氣解釋著（他的英語忽然變得很流利）：可不可以耽誤我一點時間，讓他載我去附近的紀念品店繞繞，不須購物，那店家就會給他十盧比，然後他再送我回旅館。「好嗎？很近的。就一下子。」車夫央求。

我突然覺得自己先前的猜測，有點小人。不購物？（他點頭）一下子？（再度點頭如搗蒜）確認後，我爽快答應。祇見他馬上把車調頭，恢復精力十足的樣子。

那是家裝潢富麗的店，大片落地窗，裏頭布置著五顏六色的紗麗，圍巾，刺繡，披肩和地毯，也有各式印有泰姬陵的衣服和紀念品。不過裏外，連個顧客也沒有。

我一進門，經理馬上帶著隨僮來接待，深深地一鞠躬：「歡迎光臨，很榮幸為您服務，請問您需要買些甚麼嗎？」

他們隨侍在側，一下問我從哪來，一下奉茶，又讚美台灣的美麗（形容的讓我以為他們曾去過，原來祇是神往）。隨著我的目光稍有停留，一樣樣的物品立即被攤開，解說。

我一直想該何時脫身，才不失禮？車夫領到錢了嗎？這時店裏進來一對白人夫婦，迅速轉了一圈，祇見那些店員還來不及趨前，夫婦倆就快閃了。看來他們也跟我一樣，不過我卻還滯留在這。

拿著茶的我，隨口問一條據稱喀什米爾羊毛圍巾的價格。經理即刻拿出五條不同質地的圍巾比較，仔細介紹。果真如猜想的，比一般市售貴了幾倍。大概他認為我初來印度吧！

想來禮貌做足了，我道聲謝謝後，掉頭就走。

然而經理，窮追在後，不斷要我還價：「你想多少錢？說個價？」邊說邊跟著我走出門外，情急的樣子，好像一塊到口的肉要飛走了。

「你說多少？」我迅速跳上車，經理竟奮不顧身擋在車前。

「好，我的朋友，五百盧比！這是最最優惠的價格。」經理掀出底牌，我依然沒領情，祇是催促看似兩難的車夫：走吧！快走啊！

眼看攔不住，經理便開始握拳，跺腳，扭著臉，然後迸出一句：「Do you have mind？」我似懂非懂，突然愣住了。從他憤怒的表情和語氣，推斷他應該在罵我：「你沒良心！」

我先感到一種被刺痛，羞辱的一擊。接著又想，也許經理想說的是：「你有甚麼想法呢？」或「你有心（想買）嗎？」說不定是我錯怪他的意思了。但我仍壓不下，那第一時間所感到的傷害，及痛憤。

「先生，您怎麼了？是不是不滿意？車夫一邊騎，一邊回頭關心探問。我的腦海，還盤旋在經理的那句話，覺得真倒楣，好心來這幫人，單純逛逛，竟就遭人污辱。

「先生，他們不是好人。」車夫企圖安慰我。

「先生，您要不滿意，我免費再載您去另一家店。那裏的東西，更好，更便宜。」回程路上，車夫不斷地說。

難道他真以為我想買東西？難道他忘了怎麼答應我的？難道他不知道我正在生氣嗎？

「那家店就在您的旅館附近。真的很近！」車夫又放慢踩踏的速度，似乎想再度把我載到他方。

三輪車轉進漆黑的巷弄，一名老人正蹲在地上朝街溝屙尿。

車夫依然喋喋不休。沒想到，我一氣之下，突然跳車，並把自己覺得上當受騙，多種不快的感覺，一股腦兒統統倒在他身上，並直接脫口那經理的話，失控地對他咆哮：「閉嘴！Do you have mind？」

祇見瘦弱的車夫，驀地像烏龜般縮了頭，睜大眼，巴達巴達地望著我。一旁屙尿的老人，竟連帶被唬了一跳，慌張提著腰布，光著半個屁股站起，尿路卻止不住直往別人屋牆上灑。

怒氣爆發完，等心情平靜下來的時候，我才忽而意識：究竟是誰騙了誰？經理那麼氣憤，也許總是白給拉客的車夫，多少趟又多少的小費；車夫也許是單純盡責做他的工作，盼得雙方雇主的肯定；而我明明知道這是場「騙局」，答應參與卻……惱羞成怒。我不禁升起一股深深的羞愧，不僅自己當起騙子，竟還拷貝那不明的話術──真正指著無辜的人罵「沒良心」的──其實是我啊。

在印度，在阿格拉，我終於領會到胡亂發脾氣，鬧到後來的結果，我祇會愈來愈瞧不起自己罷了。

（下）

(中國時報)