2017年12月28日 04:10 中國時報 袁瓊瓊

他是真帶過兵打過仗的。沒想到最難搞的卻是那些不穿二尺八的娘們。年輕的時候風流，因為部隊老在移動，跟任何女人都以含淚分手告終，從來也沒出什麼大問題。他也無所謂，開拔到新地方的時候，總會遇到新的女人。來到台灣，秀霞算是頭一個處得時間較長的女人。後來她說她懷了孩子。看似一時也沒法反攻大陸，周圍的人多數都成家了，伯偉覺得自己年紀也到了，就娶了秀霞，生下了藺虎。

他坐在黑裡，灌著酒，不大想回家。明白孩子們並不歡迎自己。這麼些年來，他在家的時間和次數都少，說來是親骨肉，不過他總覺得他們似乎比外人還更難捉摸。藺虎不用提了，從小到大，打過不知道多少次，屁用也沒有。想起這孩子就是他跟秀霞結婚的根由，他就一肚子無名火起。要不是他，他盡可以精打細算，挑一個真正適合的對象。秀霞原本是適合的，直到她跟張孟橋搞上。誰能料到後面會有這一段。

他這一生，現在回想，就是從秀霞懷上藺虎開始亂套的。他成了家，一天到晚愁錢，要養老婆要養孩子，過去是一人飽全家飽，每個月發餉只要對付自己一個人就好，忽然之間就變得樣樣都不夠，樣樣都不對。後來小進生下來，最早的時候他挺疼小進。因為小進像秀霞，從小就像，結果到了後來，卻反倒是這個原因讓他看到小進就心煩。藺虎和小進都是來討債的，巴不能沒有這兩個孩子。

至於馬利，真說起來，馬利是既不像秀霞也不像自己。他有時候懷疑秀霞是不是在張孟橋之前跟其他人搞過，要不怎麼會生出馬利這種孩子？馬利誰都不像，不過從小就頂會察言觀色，知道什麼時候該說什麼話。伯偉倒也不是特別喜歡她，只是三個孩子裡頭，只有跟馬利相處，他覺得自在些。

他喝完了鹿茸酒，開窗把酒瓶扔出去，聽得它在地面上框啷一響，之後往路旁滾過去。居然沒摔碎。他感覺這是個好兆頭。目前酒意還沒上頭，可是他知道不多久他就會開始快樂起來，會覺得雲裡霧裡，人茫茫，漂浮在天上。那地方輕鬆，舒適，沒有討厭的人沒有討厭的事。之後他會睡著，睡到天亮。

他踩動油門，車子滑上柏油路面，上了國道。（待續）

(中國時報)