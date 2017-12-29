彰化人怒吼 還我呼吸權！

中部天空又紫爆，彰化縣和美鎮2000名鄉親出動55輛遊覽車，直搗中火、包圍中龍，怒吼「燃煤減量、反空汙、還我藍天」。（吳敏菁翻攝）

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中國時報
／綜合報導
PM2.5對人體的危害

「實質減煤，還我呼吸權！」彰化縣和美鎮約2000名居民，不滿台中火力發電廠燃煤汙染空氣、危害健康，28日在和美鎮長阮厚爵與地方民代帶領下，到電廠前抗議並遞交陳情書，揚言台電若在3個月內不回覆，全鎮30多個里將輪流到電廠站崗，確實監督台電！

中火、中龍PM2.5濃度超標

「拒當二等公民」、「燃煤減量、反空汙、還我藍天」，和美鎮民搭乘50輛遊覽車到中火前抗議，警方嚴陣以待，將中火層層包圍，氣氛緊張。鎮民高呼口號、舉布條抗議，並戴上防毒口罩、燃燒煤炭，演出行動劇，要求中火體驗民眾呼吸汙染空氣的情況。

阮厚爵拿著陳情書交給中火與中龍鋼鐵公司代表，他氣憤指出，據台中市政府資料顯示，中火與中龍2大汙染源占中部空氣汙染量8成，要求中火立即減少燃煤發電量，並淘汰燃煤機組、改用天然氣發電機組，同時增設和美地區空氣品質監測站、提供即時監測資訊。

立委王惠美表示，彰化人真的很可憐，北有中火、南有六輕，遭受南北兩方的空氣汙染危害，使得肺癌、肺腺癌罹患人口近900人。中火、中龍PM2.5濃度都超標，犧牲眾人健康發電，接下來還要率民眾到行政院、總統府表達不滿。

2000和美鎮民包圍電廠抗議

和美鎮民的憤怒可以理解，根據國內外流行病學研究顯示，空汙與罹患睡眠呼吸中止症、心、肺及肝癌等疾病有關，北醫最新研究更指出，PM2.5會降低體內血清素濃度，影響睡眠品質，長期不改善還會提高罹患失智、憂鬱症的風險。

主要因研究追蹤發現，PM2.5會顯著降低肺功能以及體內血清素濃度，而血清素濃度過低，除容易失眠、憂鬱、失智外，還會造成腸胃不適、消化不良。

而彰化和美、線西、伸港等鄉鎮，位在台中火力發電廠下風處，每到東北季風來臨，空汙特別嚴重。

針對鎮民訴求，台中火力發電廠廠長薛人豪回應，台中電廠是依中央電力調度中心的調度供電，會做好設備維護及穩定供電的責任。他並意圖安撫民眾、強調，「像今天天氣也不錯」，卻因這句話險些再度引燃民眾怒火，群眾大聲質問「灰濛濛的，還不錯？」

薛人豪緩頰表示，「天氣不錯」是指沒有下雨、沒有空氣品質好或不好的問題，中火在顧及電力需求與環保訴求下，會盡力兼顧兩者。

(中國時報)

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