周子瑜國際認證亞洲第一美女

2017年12月29日 01:22 中國時報 潘鈺楨 ／綜合報導 ／綜合報導

電影網站《TC Candler》每年年底都會公布「全球最美臉孔」，台灣女孩周子瑜3度進榜，今年衝到第3名，成為亞洲第一美！周子瑜2015年出道不久就入榜，當時排名第13，去年則攀升至第8。她一年比一年優異的表現不只讓自己更添國際知名度，也讓中華民國國旗躍上國際媒體。

台灣之光 躍上日本紅白大賽

周子瑜人氣不停攀升，今年3月開直播做飯捲就吸引超過50萬人觀看；7月時傳出她的簽名拍立得照片在日本以10萬日幣（近2萬7千元台幣）售出，引發轟動；年底還將登上日本跨年夜演藝圈最大盛事「紅白歌合戰」，是自1998年徐若瑄以團體「黑色餅乾」成員登場後，睽違20年再有台灣人亮相；她所屬的女團「TWICE」今年6月在日本出道，專輯首周銷量達13萬張，是韓國藝人近兩年最高紀錄，也讓經紀公司「JYP娛樂」今年股價翻漲一倍。

周子瑜的名次攀升也象徵偶像女團當道，取代了過去以宋慧喬、全智賢為首的氣質女星。宋慧喬2010年時曾是亞洲唯一上榜女星，今年升格人妻後直接掉出百大名單。不只宋慧喬，全智賢、林志玲、范冰冰、Angelababy、楊冪、劉亦菲等亞洲女星全都沒上榜，反倒是新星出頭，陸女團SNH48的成員鞠婧禕榮登第8名、迪麗熱巴第26名、 林允第49名，而韓團PRISTIN成員周潔瓊首次進榜排在99名。

名次攀升 象徵偶像女團當道

今年后冠由19歲菲律賓混血美國女星莉扎索伯拉奧（Liza Soberano）拿下， 她的IG粉絲數目超過670萬，每篇Po文平均都有超過30萬人按讚。第2名則是16歲法國模特兒黛蘭布蘭多（Thylane Blondeau），為法國足球選手派屈克布蘭多（Patrick Blondeau）的女兒。曾蟬聯兩次全球最美的韓團女星「After School」娜娜，今年下滑至第5名。

(中國時報)