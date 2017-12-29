生存戰 8私大面臨退場危機

2017年12月29日 01:22 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 、 莊曜聰 、 張祈 ／綜合報導 ／綜合報導

面臨少子化衝擊，辦學及招生情形不良的學校，恐面臨退場危機。圖為新生參加學校慶祝耶誕節活動。（呂素麗翻攝）

台灣觀光學院註冊率吊車尾，校方頻喊冤，認為學校正臨轉型縮減招生名額，卻一連對招生率連砍2刀，太不公平。（張祈攝）

教育部27日公布106學年度大專校院新生註冊率，經媒體查出，有8所私立大學及私立技專院校的新生註冊率低於6成，且全校學生人數低於3000人，恐面臨退場危機，教育部政務次長姚立德表示，註冊率低於5成的學校，會加強考察教學品質，由於註冊率不符7成教育部會減招，建議學校自行調整招生名額。

教部建議學校自行減招

面臨少子化衝擊，辦學及招生情形不良的學校，恐面臨退場危機，《私立大專校院轉型及退場條例》尚未通過，但目前可依照《教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則》，其中包括學生數未達3000人，且近2年新生註冊率均未達60％等條件，已明定「列入輔導對象、進而啟動退場機制」指標。

媒體根據教育部最新統計查出，106學年度新生註冊率未達6成的大學皆為私校，包含華梵大學32.43％、台灣首府大學53.36％、台灣觀光學院29.87％、南榮科技大學32.17％、和春技術學院35.48％、高美醫護管理專科學校47.24％、南亞技術學院51.59％及崇右影藝科技大學55.47％。

強調「註冊率不是一切」

姚立德表示，低註冊率的學校，其實若招生人數少，提供優質教學是OK的，但就擔心學校因註冊率不佳而併班上課、專任教師專長課程不符及隨意抵免學分等情形發生，這是註冊率低於5成以下學校的查核重點。

對於註冊率不及6成，華梵大學強調，少子化造成大學註冊率偏低，但註冊率不等於辦學品質，學校財務健全，未來將投入教學相關措施與建設。

和春技術學院則強調，該校獨招占比高達6成，卻在於7月被通知全額轉為聯合登記分發，影響未報名統測學生入學和春的機會，學校近年努力轉型，近3年應屆畢業生就業率均逾9成，代表師生的努力已見效。

吊車尾學校大喊不公平

南榮科大則表，校方推動及科系整併，今年註冊已回升至32.17％，未來持續推動系所整併，提升招生誘因。

吊車尾的台灣觀光學院則喊冤表示，學校正面臨轉型縮減招生名額，教育部卻不斷向學校招生率「補刀」，這對用心辦學的教職員及學生都不公平。

(中國時報)