新聞透視－私大退場做半套 教部要有擔當

2017年12月29日 01:22 中國時報 簡立欣

教育部公布大專校院校務資訊，讓學生及家長不再處於資訊不對等境況；但教育部提供了資料又一再強調「註冊率不是一切」，指出有19校註冊率低於6成又不講是哪19校，有國立大學「受影響」也不說是哪一所。這種態度非常古怪。教育部既然是主事單位，就要有擔當，把事情做完、做對、做好。

少子化浪潮來了，對原本就過多的大學造成更大威脅，私立大專校院、國立大學博士班已感受招生寒冬。教育部此時公布大專校院校務資訊，包括學生、教職、研究、校務、財務等，而且註冊率不再是「學制」、「系所」，也包括「全校」新生註冊率，這些確實有助於民眾了解大學校務。

但生硬的數據還是需要教育部解讀，何況教育部身為主事單位，對媒體也不能只是報喜不報憂，只報各項數據的「前5名」，至於「後段班的名單」卻要媒體「自己去查」，連哪19校低註冊率都不願意講，一方面把媒體放在學校的對立面，另一方面也讓人懷疑教育部的決心和魄力。

再者，教育部呼籲學校辦出特色、自行減招，卻都一直停留在宣示階段，之前轉型退場機制就已經被批評為不痛不癢，「沒有棍子、沒有胡蘿蔔」，既沒有要求辦學不好的私校；萬一校產不足，董事會要凍結資產，也沒有給退場的學校任何誘因。

這次公布校務資訊，資料是夠清楚，但反觀教育部的態度則是不清不楚，連公布個排序都要扭扭捏捏。何不把力度加大，讓大家對教育部的作為更有信心？

(中國時報)