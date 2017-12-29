南、東部私立技職註冊率偏低

2017年12月29日 01:22 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

教育部27日公布「大專校院校務資訊公開平台」，其中有19校註冊率低於60％，且以私立技職校院居多，教育部特地解釋，這些低註冊率學校多在南部或東部，是區位不好，「不是因為它是技職校院。」

教育部次長姚立德表示，教育部自104年度起就建置「大專校院校務資訊公開平台」，主要希望落實各大學自我課責及提供家長學生選擇校系透明資訊，但他強調，一個學校辦學好壞有很多層面可供評估，「註冊率絕非唯一的評估標準！」

本次平台先公開第一階段25項學校辦學資訊；106學年度共有59所一般大學（公立33校、私立26校）、40所技專校院（公立16校、私立24校）全校註冊率80％以上，其中中信金融管理學院及一貫道崇德學院等2校註冊率達100％。教育部高教司長李彥儀解釋，這兩校規模小，前者核定招生名額180人，後者僅15人，且與企業合作或針對神職人員有招生特殊性，所以註冊率100％。

值得注意的是，此次五專招得不錯，崇仁醫護管理專科學校全校註冊率100％，另新生醫護管理專科學校、育英醫護管理專科學校、馬偕醫護管理專科學校、樹人醫護管理專科學校、國立台南護理專科學校及耕莘健康管理專科學校也達90％以上，教育部表示，這顯示五專已成為國中畢業生升學選項。

不過另外也有19校註冊率在60％以下，包括7所一般大學、12所技專校院，技職校院占了2/3，是否會造成技職校院大退潮，以及引起想讀技職的學生恐慌？教育部技職司司長楊玉惠回應表示，低註冊率不是因為它們是私立或技職，而是因為地域，這些學校多在南部或東部；「註冊率高的前10名有5個是五專，表示家長對技職教育的信心回來了。」

至於境外學位生人數方面，公立大學前5名為台大、成大、政大、台師大、新竹清華，加總8374人；私立大學前5名為銘傳、淡江、逢甲、文化、義守，加總8863人，可以看出私立大學比公立大學更努力招境外生。

(中國時報)