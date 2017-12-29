只公布註冊率 不能解決問題

2017年12月29日 01:22 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

教育部27日公布大專校院校務資訊，也同步公布106學年度新生註冊率，高教工會及全國私校工會等教育團體批評，面臨少子化衝擊，教育部僅止於對外宣布招生有問題的學校，卻沒有拿出實際的作為，學校退場將出現學生安置問題及教職員失業潮，屆時恐引發社會問題。

高教工會組織部主任林柏儀指出，面對少子化衝擊，大學新生人數不斷減少，教育部只公布新生註冊率，根本不足以解決問題，他以醫院經營為例，醫院或醫師若發生醫療疏失，不可能依照診療的病患人數來做為排解爭端的出發點，教育部應拿出管制工具，在這些招生不良的學校中，確保校內老師與學生的權益，「現在卻是沒有任何作為，我們並不滿意！」

林柏儀以台灣觀光學院及亞太創意技術學院為例指出，這些私立技專院校的新生註冊率偏低，校內也都還有大批師生，校方卻沒有任何作為保障他們的權益，且董事仍持有鉅額校產、校地，教育部卻放任公益董事把持，並將校產轉移給其他財團，最後的結果只是讓校董「發財」，教育部根本沒有研擬出完整的高教規畫。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝認為，教育部公布新生註冊率，主要是銜接《私立大專校院轉型及退場條例》，即便資訊公開的作為立意良善，能使辦學不好的學校加速退場，並提供完整的訊息給學生家長，但此舉只流於宣示性，並未強制辦學不良的學校退場。

尤榮輝進一步指出，私校退場後，即將面臨的是師生安置的難題，他認為學生的問題小，可協助其轉學，但教職員失業潮如果沒有解決，估計會有很多社會問題跑出來，建議教育部建置教職員轉職媒合平台，協助轉往業界工作，甚至也可鼓勵老師們轉往偏鄉學校服務，可紓解偏鄉學校師資不足的問題。

(中國時報)