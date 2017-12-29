PM2.5擾人安眠 一夜驚醒22次

2017年12月29日 01:22 中國時報 倪浩倫 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

空汙PM2.5害人不淺，罹患心、肺疾病、睡眠呼吸中止症及肝癌都跟它有關，台北醫學大學昨日更發表最新研究，發現PM2.5會降低體內血清素濃度，影響睡眠品質、增加睡眠醒來次數，長期不改善還會提高罹患失智、憂鬱症的風險。

2017亞太胸腔國際研討會在北醫大舉行，包括英國、新加坡、越南等國內外學者，針對空汙對呼吸道健康影響等議題進行交流；目前國內外流行病學研究顯示，空汙與睡眠呼吸中止症、心肺相關疾病的發生率及死亡率均有關，北醫大校長林建煌帶領的胸腔醫學研究中心團隊，也發表一項「利用智慧型穿戴裝置、監測職場暴露細粒徑懸浮微粒對於睡眠品質影響」的最新研究。

隱形殺手 腸胃難逃魔掌

北醫大呼吸治療學系副教授莊校奇說，該研究監測傳統鑄造業作業人員睡眠品質受到PM2.5的影響狀況，結果顯示，直接面對超出法規規範61倍PM2.5的第一線員工，平均睡眠時間為6.6小時，比未接觸的行政職員平均7.52小時少，另睡眠清醒次數則高達22次，比行政職員的15次多。

莊校奇說，追蹤發現，職場中暴露PM2.5，會顯著降低員工的肺功能以及體內血清素濃度。研究成員之一的衛福部雙和醫院胸腔內科主任李岡遠補充，血清素濃度過低，除了容易失眠、憂鬱、失智外，還會造成腸胃不適、消化不良。

李岡遠解釋，血清素是「色胺酸」代謝而來，但色胺酸有時會因為「體內發炎」或「罹癌」使得代謝產物不往血清素走，如此將改變免疫系統，甚至有人推論會因此產生癌症。 莊校奇說，PM2.5還會提高民眾心血管疾病、睡眠呼吸障礙的機率，且在此次的亞太胸腔國際研討會中，有香港專家指出，捷運車廂因空調差、加上車門頻繁開關，反而讓車廂內部分區域累積高濃度的PM2.5，當一些敏感族群接觸後，會出現像是氣喘等呼吸道急性反應。

國衛院建議 採WHO全值

衛福部國健署指出，肺癌雖是長年累積造成的疾病，但世界衛生組織WHO綜合全球多項研究指出「室外空氣汙染之可歸因死亡約佔25％」。而根據國衛院最新調查，PM2.5對於我國65歲以上長者肺功能，還有孩童呼吸道發炎、因氣喘到急診求診，甚至是肝癌「都有關係」。

由於我國現行PM2.5的標準為年平均每立方公尺15微克、日平均35微克，分別高於WHO建議的10微克和25微克，國衛院國家環境醫學研究所所長郭育良建議，若採用WHO的全值，將更有助於保護國人健康。

對此，環保署副署長詹順貴表示，國內實際的情形距離10微克尚有一大段距離，喊得太高短時間做不到也是枉然，目前訂的15微克與日本、美國、新加坡相同，是比較合理的目標。

(中國時報)