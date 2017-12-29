高雄居民掛病號 肺疾、氣喘增2成

2017年12月29日 01:22 中國時報 呂素麗 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄空汙嚴重，高雄市立大同醫院健康管理中心主治醫師楊鎮誠說，最近因空汙引發肺部疾病增加1至2成，一般認為大林蒲地區空氣品質尤其糟糕，有人直指台電火力發電廠是元凶，但有里長強調，臨海工業區4、500家工廠都難卸責。

高市環保局表示，大林電廠是排汙大戶，甚至曾繳交上億元空汙費，2010年通過更新改建計畫後，拆除1、2號燃煤機組，僅保留3、4號燃油機組備用，因此，隔年起空汙費遽減，今年僅繳交約2021萬元，但在高雄市空汙費繳交名單中仍高居第八大。

大林電廠3、4號機組採燃油發電，今年11月除役，5、6號機組為油氣混合，氮氧化物、硫氧化物排放量相對較低；不過，廠方針對老舊燃煤機組「拆舊換新」，新設置的1、2號機組也是燃煤，目前新1號機組試車中、新2號即將完工，啟用後對空品影響仍待觀察。

小港區大林蒲的台電火力發電廠，被外界認為是空汙主因，但當地鳳興里長洪富賢說，若只針對台電不公平，整個臨海工業區的4、500家工廠其實都是空汙元凶，要改善空汙，應整體著手才有用。洪富賢說，臨海工業區是全國特殊的工業區，有石化業、煉鋼業、燃煤發電及焚化爐，台電燃煤產生的PM2.5較嚴重。

洪富賢表示，去年針對大林蒲沿海6里即鳳興、鳳林、鳳源、鳳森、龍鳳及鳳鳴等地居民健康檢查，結果肺部問題最多。

市民邱小芬也說，空汙嚴重，皮膚會癢，連棉被都不太敢曬，而且如果出門見不到太陽，就一片霧濛濛的，很恐慌，以流行病學來說，這樣是暴露在有毒物質之下。

大同醫院醫師楊鎮誠說，最近因空汙導致肺部、皮膚、眼睛、氣喘及咳嗽、呼吸道毛病增加大約1至2成；他提醒民眾出外要戴口罩，老年人及幼兒要施打流感及肺炎疫苗。

(中國時報)