癌症時鐘快6秒 每5分鐘1罹癌

最新10大癌症排名

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中國時報
／台北報導

癌症時鐘連續13年快轉！衛福部國健署昨公布最新2015年癌症登記報告，有10萬5156人罹癌，較前一年多出2009人，癌症時鐘撥快6秒、每5分鐘就有1人罹癌。在10大癌症方面，大腸癌年增1萬5579人、連續第10年居首，第2名為肺癌的1萬3086人，乳癌則以1萬2360人居第３，同時也是女性最容易罹患的癌症。

國健署昨公布國人最新癌症登記報告，發生人數前10名的癌症排序與前一年相同，依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、胃癌、皮膚癌、甲狀腺癌及食道癌。進一步分析，男性最容易罹患的癌症依序為大腸癌、肝癌、肺癌、口腔癌及攝護腺癌，女性則為乳癌、大腸癌、肺癌及肝癌。

連10年居發生人數之最的大腸癌，2015年新增1萬5579名，平均每33分44秒就有一人罹癌，但人數卻是首度下降，較前一年減少185人，癌症時鐘也「延長」23秒鐘，與年減26人第10名的食道癌，是10大癌症中唯二新增人數下降的癌症。

國健署癌症防治組組長吳建遠說，大腸癌人數減少，是因為篩檢展現成效，很多人在息肉階段就被篩出，透過適時治療，便不會惡化到大腸癌；根據國健署最新統計，2016年共126萬人接受大腸糞便潛血篩檢，呈陽性反應（有問題）的人當中，有近25％為0期的息肉。她強調，目前大腸癌篩檢人數仍僅有4成，不到國際建議的6~7成，若能拉高篩檢率，雖然「罹病數」可能會增加，但發現的癌症期別，應會下降。

國建署長王英偉說，世界衛生組織WHO指出，30～50％的癌症，可以透過良好生活習慣來避免，包括避免菸、酒、檳、過重或肥胖、不健康飲食及多運動等；尤其是肥胖、不健康飲食及和缺乏運動，都是大腸癌發生的主因。

(中國時報)

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