降低風險 建議非吸菸者納入篩檢

2017年12月29日 01:22 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

衛福部國健署昨公布最新2015年癌症登記報告，其中年增1萬3086人的肺癌，連續2年蟬聯第2名，當中超過6成患者「不吸菸」；國健署委託台灣肺癌學會，就非吸菸人口罹患肺癌進行大規模研究，初步發現罹癌比率達2.28％，肺癌學會指出，這個比率較美國研究還高，讓有危險因子的非吸菸者納肺癌篩檢「是值得的」。

由於新增人數第1和第3的大腸癌與乳癌，皆被國健署納入篩檢，也讓外界不斷有聲音認為，排名第2的肺癌也應比照辦理；為了解如何讓篩檢成本效益最大化？哪些族群屬於最危險、最應優先篩檢？國健署自2013年起，委託肺癌學會進行「以低劑量電腦斷層掃描篩檢台灣不吸菸肺癌高危險群之研究」，預計收案1.2萬人、對象為55～75歲的「不吸菸人口」，且有相關危險因子者。

台灣肺癌學會理事長、北榮胸腔部一般胸腔科主任陳育民指出，研究顯示，沒吸菸，但卻有包括3等親內家族史、工作或家庭中有二手菸暴露、油煙暴露、曾有肺部疾病史等危險因子者，罹患肺癌比例相當高，截至今年8月底，研究計畫共篩檢了7664人，發現175人罹肺癌，比例達2.28％，比美國研究還高，將非吸菸但有高風險的族群納入肺癌篩檢是值得的。

這個研究計畫自2013年起實施、隔年開始收案，是全世界首度針對「非吸菸人口」進行的大規模肺癌研究調查，目前剛完成第2期計畫，明年將邁入第3期；陳育民說，第3期將從「空汙」著手，也會和國衛院、國內公衛單位合作，預計明年就會公布研究結果。

(中國時報)