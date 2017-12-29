新聞透視－抱著非核神主牌 賠上民眾健康

台中市空品常紫爆。圖為灰濛濛的火力發電廠前，一位戴口罩的機車騎士，正經過附近。（本報資料照片）

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中國時報

「今天空氣品質什麼顏色？」幾乎成了中部民眾每天問候語！空汙日益嚴重，民怨噴發，全台燃煤發電最大的台中火力電廠成眾矢之的，但問題癥結不在台電本身，而是主導政策執行的政府，抱著「非核家園神主牌」不放，捨核電、用煤電，最後賠上民眾的健康。

空氣品質讓民眾無法忍受，大遊行、抗議行動一波接一波，但無論地方政府如何要求燃煤電廠降載、如何減少燃煤量，在電力短缺的緊箍咒下，對於有效改善空汙，仍是杯水車薪；以中火為例，相關改善工程要2026年才能全部完成，民眾的健康能等嗎？即使完成，只是減少汙染，並非沒有汙染。

蔡政府今年初關閉核一、核二電廠，直到夏季因電力供應吃緊，又臨時啟用核二電廠一號機組，將其他供電來源轉移至燃煤發電，空汙政策採取「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，連帶使得燃煤供電量大增，支應原本核一、核二廠提供的5％電力。依台電各廠發電量，台中電廠每組燃煤機組約提供55萬千瓦電力，已停用的核一電廠2部機組共可發電130萬千瓦，核二廠已完成歲修卻停用的二號機組，發電量則高達98.5萬千瓦，幾乎可抵得過台中電廠2部機組，為何捨核電、就燃煤？

立即改善空汙，並非無方，答案一直在，就看政府是否願意放下「非核神主牌」。在風力發電、太陽能發電尚未能取代燃煤發電前，重啟核電是不得不考慮的選項，重啟核電，也不違反最終無核家園的目標，而是維護民眾健康的權宜之計。

重啟合核電的同時，也應定下建置離岸風電、太陽能發電的明確目標與具體時程表，讓民眾了解核電是短暫過渡之用，宣示非核家園的目標不變，也督促政府必須認真、積極推動綠能。5年、10年內，要不要讓民眾繼續呼吸髒空氣？選項就在政府手中，只要放下「非核神主牌」，就能看見。

(中國時報)

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