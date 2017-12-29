外長受命高層 拉下駐加代表

2017年12月29日 01:22 中國時報 陳建瑜 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

因二代晶片護照內頁誤植，我駐加拿大代表的前外交部領務局局長龔中誠遭到懲處，被調回部辦事，龔第一時間表達不滿，朝野立委也認為過程太粗糙、為他喊冤，李大維親自致電溝通，龔中誠至昨晚為止，還是堅持無法接受這樣的懲處。

據悉，龔中誠是李大維保薦出任駐加拿大代表，而這次懲處，是由府院高層下達命令給李大維執行。

龔指二代護照 李大維核定

面對外交部未審先判的火速懲處，龔中誠昨強調，他局長任內並沒有核定護照內頁圖案的定稿，甚至指外交部長才是最終核定二代晶片護照的人。他表示，有接到李大維的電話，他尊重李的說法，但還是無法接受這樣的懲處。

據悉，龔中誠的突然反擊，讓外交部措手不及，根據外交部的說法，李大維昨日中午致電龔中誠，說明政府處置此案的考量，「氣氛坦誠友好」，龔中誠已願意接受調職。

外交部表示，行政院於前日就此案做出行政處置，並核定龔中誠調部辦事，因當日李大維全日公務在外，政務次長章文樑在國外休假，因此由外交部人事處處長郭素卿以電話向龔中誠說明。

知情人士表示，即使綠營內部對龔中誠去年9月從領務局局長轉調駐加拿大代表本就頗有微詞，但李大維依舊力保推薦。然面對護照事件，府院高層除立即要求李大維懲處外，並要求連帶懲處龔中誠，讓外交部高層意外。

會議紀錄龔簽字 難以卸責

不過，知情人士強調，龔中誠離開局長前，中央印製廠與領務局6次開會的會議紀錄，最終都會呈給龔中誠簽字，因此龔也不能完全沒有責任，但調部處分的確值得商榷。

立委不平 未審先判太粗糙

民進黨立委黃偉哲表示，龔中誠為駐加代表，對外代表國家，卻為了一個圖案問題被拉下馬，他認為，應該要等外交部調查結果出爐，且龔中誠回國述職後再做處理，而不是「人還在第一線外交戰場上打仗，突然就把兵權給解了」，這部分的確有點太急躁、太粗糙。

民進黨立委羅致政也說，龔中誠的反彈是來自於沒有經過任何徵詢或說明就被通知調職，雖然他尊重外交部的決定，也認為主管在政治因素面要有人負責，不過當事人的感受或不滿，外交部要試著去疏導。

國民黨立委曾銘宗則表示，一位駐加代表、一位領務局長因為這件事下台，不符比例原則，應該是用記過或申誡，並檢討後續處理方式，會比較適當。至於外界揣測民進黨政府是要藉機調動自己人，曾銘宗說，雖沒必要做這樣的推論，但也有可能性，因為這兩個處分真的不符合比例原則，是不是利用這個機會要整肅相關事務官，可能性相當高。

(中國時報)