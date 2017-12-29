新聞透視－步步進逼 老藍男部長能撐多久

2017年12月29日 01:22 中國時報 陳建瑜

因護照一頁內頁疏失，外交部下重手，懲處領務局前局長調回降職，但行政調查尚未清楚前，就在府院高層高度壓力下，火速懲處，李大維不僅保不住下屬，面對綠營內部不斷放話，這部長一職不知還能撐多久。

此次懲處實非外交部過往作風，過往，在尚未釐清行政責任前，外交部是不會輕易發布懲處，能拖則拖，更何況還罕見下重手，對現任降職，甚至連前任也一併調回。

說實在，就連巴拿馬斷交，前大使、現任外交部次長劉德立，當時也未被如此對待，難怪龔中誠會如此不滿、無法接受。

尤其，外交部說，李大維因前日公務在外，所以才會派了人事處長通知龔。問題是，面對這起府院高度重視的錯誤，李大維即使公務在外，也大可與龔直接溝通，何以最後沒親自聯繫？顯然李大維並不願意，因為這項決策，並非他的本意。

龔中誠是李大維任內親舉擔任駐加拿大代表。即使綠營內部對部分外館館長任命頗有微詞，李大維也都一一擋下；但這次的護照事件，因龔中誠確實在公文上簽了字，著實難以卸責，終讓李大維難擋下這起不符比例原則的懲處案。

綠營從放寬非職業外交官調任外館員額、到提案修法讓部分公使或常任副代表得以政務任用，被綠營視為「老藍男」的李大維已不斷向綠營妥協。

民進黨政府欲插手外館人事的意圖露骨，除瞄準甫懸空的駐加拿大代表、領務局局長外，綠營立委更急得到處放話，李大維明年準備走人的流言四起。

「項莊舞劍、意在沛公」，龔中誠被調回後，預期會被冷凍待退；而李大維也因為這起事件，曝露出他在外交這塊領域的主導權，正快速流失殆盡。

(中國時報)