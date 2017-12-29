總統府侍衛長張捷 晉升中將

2017年12月29日 01:22 中國時報 呂昭隆 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

國防部昨天舉行107年將官晉任布達暨授階典禮，新任總統府侍衛長張捷也在晉升之列，晉升中將。當被詢及當侍衛長是否壓力很大？張捷表示，每個工作都有壓力，他就是盡力做好每件事情。至於總統府外是否要加裝鐵欄杆？張捷相當謹慎，沒有回答。

張捷做事誠懇，是蔡總統第二任侍衛長。去年強颱莫蘭蒂重創南台灣，位處高雄鳳山的陸軍官校也傳出災情。當時，多數學生放假，時任陸軍官校校長的張捷，為讓學生返校後課程不受影響，雖官拜少將，仍套上連身工作服整理校園，畫面被陸官教師拍下PO網。

當時雖引發不少網民質疑作秀，但國防部長馮世寬卻公開力挺說「要給他一個讚」；退役中將吳斯懷也回憶說，他在六軍團指揮官任內，張捷先是擔任作戰處副處長，接著升任處長，任勞任怨，不伎不求，一路走來有所為、有所不為。言談之間，都顯露出這位新任總統府侍衛長「苦幹實幹」的人格特質。

昨晉升典禮，張捷的妻子與女兒也到場觀場，待人很客氣，對任何問題都以謝謝回答。

晉升典禮依例由國防部長馮世寬主持，蔡英文總統也親臨慰勉。此次共有31人晉升中、少將，將於107年元旦生效。

此外，首位資通電軍指揮官馬英漢晉升中將，昨天也首度露臉參加晉任布達暨授階典禮，對於新成立的資通電軍，他說，國軍除了防衛國土之外，還有防衛數位國土安全；資通電軍是以網路防衛為第一選項，至於網路攻擊涉及到國家利益，「全世界網電部隊會謹慎處理」。

蔡英文致詞表示，這一年以來，國軍不只順利地執行「漢光33號實兵演練」、「政軍兵推」等各項重要演訓任務，另外包括資通電軍指揮部、空軍「P-3C反潛機」，及「防空暨飛彈指揮部」，也都一一成軍就位。

針對共機頻頻進行繞台軍演，蔡英文表示，國家寧可百年無戰事，不可一日無戰備。這段時間以來，大陸在東亞區域頻繁的軍事動態，已經一定程度影響了區域的安全穩定。而我國一直是區域中安全穩定的貢獻者，因此，國軍應時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全及區域和平穩定。

馮世寬則說，關於共機艦遠海長航動態，國防部和國安機制有良好運作，如果有特殊狀況會忠誠向上面反映，也會坦誠告訴全國民眾，讓民眾信賴國軍存在價值。

(中國時報)