魏明谷：廢縣改市 沒有二等國民

2017年12月29日 01:22 中國時報 鐘武達 、 陳淑娥 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長賴清德宣示明年將提出《財政收支劃分法 》修法版本、並啟動研議行政區重劃。全台第一大縣彰化縣縣長魏明谷28日主張「縣應該都廢掉，改制成市」，並以人口數做為分配基準，制訂《國民福利基本法》最公平。

魏明谷昨出席東彰道路南延工程記者會時，因對彰化縣過去交通建設牛步有感而發，特別針對6都與縣市間資源分配不均情況，拋出看法與建議。

魏明谷表示，「不要有縣、市之分！」應將目前的縣都廢掉，一律改制為市，皆為直轄市，都直屬中央，亦即「中央、地方二級制」，如此一來，6都以外的縣市民眾，才不會有二等國民之感。

魏明谷說，現今比較小的縣，分配到的統籌款比較吃虧，若全部改制成市，則「大家一樣大」 ，再以人口數做為分配基準才公平，也才有助於地方建設與發展。

以彰化縣為例，128.34萬人口，2018年獲得中央統籌額度91.64億元，在非6都外雖最高，但人均分配金額僅7140元，是全國倒數第1。

魏明谷認為，落實中央、地方二級制，可解決直轄市與非直轄市公務人員同一職務卻不同職等情形，避免非直轄市人才流失，衍生缺人危機。

魏明谷建議中央儘速制訂《國民福利基本法》，讓國民福利一律平等，不再有城鄉差距。建設有城鄉差距無可厚非，但福利不該有城鄉差距，呼籲行政院要正視中南部縣市、尤其是非直轄市的聲音。

台中市長林佳龍支持「行政區重劃」，強調台灣當前最重要課題為國土重劃與區域均衡發展，盼中央在財政分配能有一套設計，鼓勵地方積極發展經濟、文化及觀光特色，將歲收多留在地方。

林佳龍指出，行政區重劃可避免台灣一個國家卻有4種不同層級地方政府的狀況，他肯定行政院長賴清德的遠見。他表示，台灣現有6都，新設的直轄市處於初期快速發展階段，交通、水利、環境等基礎工程，需要中央挹注更多資源，舉債額度也要特別考量，未來才能蓬勃發展。

他期盼中央進行行政、立法協調時，把台中處於發展階段所需的特殊需求，反映在制度改革上，相信10年的基礎奠定，將為台中帶來百年榮景。

(中國時報)