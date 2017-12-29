魏明谷：廢縣改市 沒有二等國民

友善列印
中國時報
／綜合報導

行政院長賴清德宣示明年將提出《財政收支劃分法 》修法版本、並啟動研議行政區重劃。全台第一大縣彰化縣縣長魏明谷28日主張「縣應該都廢掉，改制成市」，並以人口數做為分配基準，制訂《國民福利基本法》最公平。

魏明谷昨出席東彰道路南延工程記者會時，因對彰化縣過去交通建設牛步有感而發，特別針對6都與縣市間資源分配不均情況，拋出看法與建議。

魏明谷表示，「不要有縣、市之分！」應將目前的縣都廢掉，一律改制為市，皆為直轄市，都直屬中央，亦即「中央、地方二級制」，如此一來，6都以外的縣市民眾，才不會有二等國民之感。

魏明谷說，現今比較小的縣，分配到的統籌款比較吃虧，若全部改制成市，則「大家一樣大」 ，再以人口數做為分配基準才公平，也才有助於地方建設與發展。

以彰化縣為例，128.34萬人口，2018年獲得中央統籌額度91.64億元，在非6都外雖最高，但人均分配金額僅7140元，是全國倒數第1。

魏明谷認為，落實中央、地方二級制，可解決直轄市與非直轄市公務人員同一職務卻不同職等情形，避免非直轄市人才流失，衍生缺人危機。

魏明谷建議中央儘速制訂《國民福利基本法》，讓國民福利一律平等，不再有城鄉差距。建設有城鄉差距無可厚非，但福利不該有城鄉差距，呼籲行政院要正視中南部縣市、尤其是非直轄市的聲音。

台中市長林佳龍支持「行政區重劃」，強調台灣當前最重要課題為國土重劃與區域均衡發展，盼中央在財政分配能有一套設計，鼓勵地方積極發展經濟、文化及觀光特色，將歲收多留在地方。

林佳龍指出，行政區重劃可避免台灣一個國家卻有4種不同層級地方政府的狀況，他肯定行政院長賴清德的遠見。他表示，台灣現有6都，新設的直轄市處於初期快速發展階段，交通、水利、環境等基礎工程，需要中央挹注更多資源，舉債額度也要特別考量，未來才能蓬勃發展。

他期盼中央進行行政、立法協調時，把台中處於發展階段所需的特殊需求，反映在制度改革上，相信10年的基礎奠定，將為台中帶來百年榮景。

(中國時報)

總統府侍衛長張捷 晉升中將 被列共諜線民 洪秀柱斥荒唐

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。