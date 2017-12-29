被列共諜線民 洪秀柱斥荒唐

2017年12月29日 01:22 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

北檢偵辦周泓旭共諜案，傳發現有黨政高層收受對岸情報組織金錢，懷疑對岸已成功滲透我政黨系統。前國民黨主席洪秀柱昨接受「POP搶先爆」廣播節目專訪，被問到是否擔心會遭檢調約談，她以「非常好笑、不可思議」回應；並強調已卸任黨主席，只是一介平民，更不認識周男。

洪秀柱昨提起「周泓旭」三字時，顯得相當「不輪轉」，一度結巴；她解釋，與周不熟識，連講名字都要先思考，就怕說錯人名。對於媒體報導指她曾與周合照，洪抱怨，此事害得她與助理到處找照片，推測應是有次前往台大演講結束後留下的合照。

洪秀柱進一步表示，政治人物被要求合照稀鬆平常，學子開心想合影，當然也不好意思拒絕，這不是什麼了不起的事，「怎麼會把我扯在（共諜案）裡面」？

主持人黃光芹追問，周泓旭是否曾拜訪國民黨中央黨部？洪秀柱說，她一點印象都沒有。她並質疑，周在台灣只是學生，究竟能接觸到哪些情報人員、交換情報？周有什麼本事發展「情報站」？甚至還將她本人列為線民？相關說法根本荒唐至極。

對於日前檢調大動作搜索王炳忠等人住處，洪秀柱認為，大隊人馬選在清晨登門搜索，根本嚇死人；且王炳忠竟被要求在同一時間，前往不同地點到案說明，不可思議。

洪秀柱表示，可以合理懷疑，要是檢調在沒人知曉情況下，搜索王炳忠住處並將他們帶回，再把王等人由證人轉為被告且收押，最後以涉及國安為由不對外說明，那本案就與周泓旭案相同，遂行黑箱審判。

洪秀柱說，大陸在處理李明哲案時，都是公開審理；但外界至今不了解周泓旭案情，周男就被判刑，相關單位應對外說明。

(中國時報)