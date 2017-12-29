新鮮便便幫忙 兄救弟一命

2017年12月29日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

哥哥的「便便」竟救了弟弟一命！1名5歲男童因誤食強鹼，造成食道嚴重灼傷，治療過程中使用大量的抗生素，卻也導致腸道菌叢遭改變，後因感染「困難梭狀桿菌」，出現腹部腫脹、血便等狀況，由於傳統抗生素已無效，醫師決定由11歲的親哥哥捐贈新鮮糞便進行糞便腸道菌叢移植，結果隔天腹脹明顯改善，成為國內「糞便腸道菌叢移植」成功首例。

誤食強鹼治療 好菌消失

收治該病例的林口長庚兒童胃腸肝膽科主治醫師陳建彰說，男童當時因誤食家中冰箱內的強鹼液體，食道、胃都嚴重損傷，還一度引發敗血症，幸經大量抗生素治療保住性命，也幸運出院，但腸道菌叢卻因此遭到改變，不僅好菌幾乎都消失殆盡，腸道菌叢也已無多樣性。

過濾萃取糞便 移植見效

男童因食道嚴重灼傷而難以吞嚥，得透過胃造口灌食攝取營養，但近日家人在替他灌食時，男童卻不斷喊痛，並發現有出現腹脹、血便等情形，經檢查發現感染「困難梭狀桿菌」並合併「毒性巨結腸症」。

陳建彰說，男童在接受包括萬古黴素等傳統抗生素治療後均顯示無效，最後決定進行糞便腸道菌叢移植，在經家屬同意下，發現哥哥的腸道菌叢有4種主要好菌和各類菌叢，於是讓哥哥捐贈出30公克的新鮮糞便，透過過濾雜質、純化、萃取等步驟，製成腸道菌叢混合物。

醫療團隊將腸道菌叢混合物搭配250c.c.生理食鹽水，以大腸鏡灌入男童大腸和直腸，移植隔天，男童腹脹情形就明顯改善，2周後再觀察，發現男童腸道菌叢好菌變多，幾乎已恢復成正常的菌相，且在連續3次的糞便追蹤檢查發現，已找不到困難梭狀桿菌。

未來技術運用 更為廣泛

陳建彰表示說，現透過基因檢測，可發現民眾腸道內的菌叢和菌譜，了解好菌及壞菌的分布情形，進而得以精準執行糞便的腸道菌叢移植；他強調，該技術未來還可能運用在發炎性腸道疾病、過度肥胖等治療領域，造福更多病人。

(中國時報)