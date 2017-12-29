花蓮元旦迎曙光 F16戰機衝場

2017年12月29日 04:10 中國時報 本報記者／連線報導

有業者推出跨年賞鯨船，清晨5點乘船出海追日，還有機會遇到鯨豚相伴（多羅滿賞鯨業者提供）。

迎接2018年第一道曙光，不能錯過全台最早日出的台東縣三仙台，今年還邀請金曲歌手昊恩表演，與民眾一起迎接新的一年；如果想感受最震撼的元旦，一定要到花蓮欣賞F16戰機曙光衝場任務，或在梨山賓館前參加最高海拔升旗典禮。此外，前往宜蘭佛光大學或福隆迎曙光，可動手叩響祈福鐘、體驗平安禪，為新年帶來正能量。

每年觀光局都會在三仙台舉辦迎曙光活動，並結合沙灘路跑，比基尼辣妹也加入其中，增添活動看頭。

花蓮縣政府第5年與空軍第401聯隊合作，今年由空軍第五聯隊第17戰術戰鬥機作戰隊執行曙光衝場任務，空軍第五聯隊政戰主任林德旺表示，將由5架尾翼繪有阿美族神話太陽神「馬拉道」圖騰的F16戰機，在元旦清晨6時36分，以大雁隊形從北向南低空飛過七星潭上空，讓遊客感受戰機從眼前呼嘯而過的震撼。

另外，東北角最早見到曙光的福隆是不少北部民眾首選，元旦將由靈鷲山法師帶領遊客體驗1分鐘平安禪，並於新年第一道曙光乍現那一刻，「叩鐘迎新」敲響18下鐘聲迎接新年，當天前888名遊客還有機會得到免費早餐。

宜蘭佛光大學的活動，則可站在山頭飽覽從太平洋升起的旭日美景，還能自己動手叩響祈福鐘，校方備有「平安粥」、「幸福茶」，讓民眾暖身心、吃平安。

台中市政府與交通部觀光局合作在谷關、梨山舉辦跨年，跨年後民眾可前往福壽山農場參與迎曙光活動，梨山賓館前廣場則有全台最高海拔升旗典禮。

位處海拔2405公尺高的阿里山日出印象音樂會，2018年元旦清晨5時30分在阿里山國家森林遊樂區對高岳觀日平台登場，將由台灣交響樂團附設青年交響樂團陪伴民眾迎日出。

台南市政府與西拉雅國家風管處在海拔200公尺的左鎮二寮觀日平台舉辦元旦迎曙光活動。屏東縣政府與恆春半島旅宿業者合作，將於元旦清晨5時30分起在恆春龍磐公園迎日出，現場有音樂及南島舞集表演，還有旅宿業者提供住宿券、體驗券抽獎。

(中國時報)