LINE PAY入股一卡通 劍指悠遊卡

2017年12月29日 04:10 中國時報 黃琮淵 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

行動支付大戰首見聯軍！LINE旗下的行動支付子公司LINE Pay，昨日宣布入股一卡通，至少取得1席董事席次，這是首度有重量級支付業者入股國內交通票證業者，打破過往跨不進對方勢力範圍的傳統，劍指悠遊卡而來。

行政院長賴清德訂下2025年行動支付普及率9成目標，牽動國內電子支付戰況。除Apple Pay等國際三大Pay，電信業者也自組行動錢包，功能較受限的代收代付業者，包括LINE Pay、街口支付等，則尋求盟友壯大聲勢。

4家交通票證業者，包括悠遊卡、一卡通、愛金卡及快樂卡，則想跨進電子支付領域，悠遊卡已拿到在網路交易的發行許可，一卡通則申請到電子支付執照，支付App一卡通Pay目前已進入最後測試階段，明年問世。

為了卡位，LINE Pay直接入股一卡通，間接取得進軍電子支付的入場券。據了解，LINE Pay砸下1億元，取得一卡通發行之新股，以一卡通目前資本額僅8億元來看，確定可取得至少1席董事，在董事會說得上話。

LINE Pay之所以看上一卡通，除了交通票證這塊是寡占市場，一卡通又有南霸天優勢、使用者相當穩定，最主要還是透過一卡通，業務範圍可從現在的綁信用卡消費，擴大至儲值、轉帳，對擴大支付版圖是重要一步。

至於取得LINE Pay入股的一卡通，將大幅縮短進軍電子支付時程，也有機會與LINE Pay後端平台整合，且因LINE Pay團隊夠強，在新功能開發上，能直接複製更多的使用者體驗，並展現高於悠遊卡效率，搏後發先至。

身為一卡通主要公股的高雄市府樂見其成，認有助行動支付發展，將整合南部縣市，強化一卡通支付觀光消費及政府規費，全力助攻電子支付。

銀行業者認為，LINE Pay與一卡通「綁在一起」，假想敵當然是悠遊卡，倘若LINE Pay與一卡通完美整合交通票證與電子支付，就LINE的滲透率，這種結合「非常可怕」。

銀行業者分析，悠遊卡、一卡通有龐大的用戶群，根基穩固，都想往電子支付走，但就技術能量，還差行動支付業者甚多，隨LINE Pay與一卡通合組聯軍，將加快市場整併，行動支付業者間的戰火也會愈燒愈旺。

(中國時報)