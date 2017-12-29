好天氣就要掰掰 跨年夜變冷

2017年12月29日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

3天元旦連假就要到了，12月31日（周日）跨年夜和明年1月1日元旦清晨迎接第一道曙光是重頭戲，不過，冷空氣又要南下影響台灣，最近幾天的好天氣就要結束了。明天周末晚上冷空氣南下，跨年夜氣溫最低，接近大陸冷氣團等級，大約攝氏14、15度左右；東半部陰天可能有雨，元旦清晨迎接2018年第一道曙光要碰運氣。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，東北季風在周末南下會帶來水氣，溫度降低則從周日開始，越晚越冷，北部都會區大約15度，空曠地帶可能降至13、14度。這波冷空氣帶來的水氣集中在周六晚上至周日白天，周日下午起逐漸變為乾冷，下周二起天氣回暖，也就是這波東北季風剛好影響3天連續假期。

氣象專家吳德榮則說，這一波冷空氣強度還好，對西半部影響並不大，仍維持多雲時晴，不過，周一清晨東半部低雲比較多，偶爾也會有短暫降雨的機率，因此，迎接明年的第一道曙光要碰運氣。溫度最低的時候是跨年夜，雖然不是非常冷，若在戶外活動也需注意保暖。

氣象達人彭啟明的看法類似，這波冷空氣的前緣會有一點水氣，北部、東北部將變為陰天偶爾飄雨，但接下來會明顯轉乾。連假期間要留意的是北部最低溫可能降至13、14度，東半部14至16度，西半部相形之下比較溫暖。

此外，這幾天氣溫升高，中南部空氣品質不佳，都到了紅色警戒的程度。隨後而來的這波冷空氣也可能挾帶境外汙染物，跨年夜參加戶外活動的民眾最好攜帶口罩備用，防寒兼防空汙。

(中國時報)