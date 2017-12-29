三大重劃區拚案 震撼價搶市

2018年北台灣新三大重劃區建商卡位現況

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中國時報
／台北報導

近一年暴紅的重劃區房市，2018年可望續發光！《住展》雜誌調查，明年北台灣有新店中央新村北側、三重仁義段，以及龜山A7站等三大重劃區加入戰局，面積近250公頃，將成為眾案聚集新戰場。甲山林機構董事長祝文宇透露，繼江翠北側重劃區出現殺很大案後，明年央北重劃區將出現震撼價新案，可望看到每坪4字頭價位。

江翠北側 帶頭殺很大

2016年甲山林代銷的「江翠ONE」打出4字頭價位，在低迷市場中一炮而紅，緊接著「江翠Park」、「新外灘系列」接棒熱銷，立信董事長賴運興證實，看好江翠北側重劃區發展，將乘勝追擊，公司加自己手中握有逾1.5萬坪、總銷逾600億的土地，將分10期，在未來2至3年接力推出。麗寶建設副總經理何昭宏表示，區內旗下待推土地約5000坪，將會分2至3期推出，明年將問世。

《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，三大重劃區中，以央北重劃區最熱門，重劃區面積約39.8公頃，距北市近，北鄰環狀線十四張站、南近小碧潭站，又具有水岸等利基，吸引上市櫃如宏普、長虹、國泰與大陸建布局，未上市則有國美、茂德等建商插旗。

央北最熱 建商紛插旗

海悅、甲山林、新聯陽與創意家等四大代銷也連袂進軍央北，各都已承接新案，預計於明年公開。何世昌指出，各大建商、代銷全聚集於同一塊重劃區短兵交接，算是近年少見的狀況。

愛山林建設總經理張境在指出，央北重劃區推案搶頭香的應是茂德機構「波爾多」，基地約3000坪，預計明年首季開賣，總銷達120億至130億，接著則有國美、全陽、九昱建設等建案將公開。何世昌估計，央北重劃區明年建案成交價，低可見4字頭，高價案則可能拉到60萬。

三重仁義段是自辦重劃區，位在高速公路北側、重陽重劃區南側，大約從仁愛街到環河北路間。目前開發進度最快的也是茂德機構，第1件建案已在潛銷，預計明年才會公開。

龜山A7站 2字頭戰場

桃園龜山A7站重劃區是公辦重劃區，首期重劃面積約186.4公頃，占地廣大，其中以鄰近機捷A7站旁的地點位置最佳，遠則延伸至龜山舊市區，預估成交價以2字頭居多，區內將有遠雄、竹城、寶佳等17家建商可望陸續推案。

(中國時報)

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