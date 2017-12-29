雨遮不計坪 總價縮水數十萬好慘

2017年12月29日 01:23 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

明年元旦雨遮不登記不計價新制正式上路，大陸建設董事長張良吉指出，部分推動中的都更案因已簽署預售買賣面積契約，承諾興建的雨遮面積納入在內，雖法令變了，未來仍會依約興建，只是無法計入坪數，為此，將會加強與都更戶溝通。

不過，雙北市房價都不低，預期不計雨遮，登計坪數縮水3％至5％下，產品價值一下差了數十萬，甚至上百萬，糾紛數勢將因此攀升。

早自2011年中《預售屋定型化契約》上路後，內政部即規定雨遮及屋簷可登記為附屬建物、但不計價；卻因規定僅適用於預售建案，造成部分投機客趁機鑽漏洞，在交屋後將已登記面積雨遮及屋簷坪數自行計價，灌入總價後出售，為此政府修正，自元旦起全面不能登記。如此一來，國內交易出現「一遮三制」，2011年中以前雨遮「可登記、計價」、2011年中後「可登記、不可計價」，2018年起「不可登記、不可計價」。

永慶房產集團總經理葉凌棋指出，成屋民眾主要看總價，也會就公設高低進行判斷，公設低的，屋主在單價上自然會有較多堅持，外界雖預期未來不可登記、不可計價，恐造成房價上漲，但是市面讓利風潮方興未艾，較房價高點低了10％至20％，因此單價要反應雨遮成本而大漲的機會不高。

「新制上路，恐對都更案造成衝擊！」住商不動產企研室主任徐佳馨分析，都更案若未整合到一定程度，並趕在新制上路前送件取得建照，未來計算開發規模與可分回面積時，就無法納入雨遮的登記面積。

張良吉不諱言，如此一來恐讓都更糾紛數攀升。他指出，雨遮具遮陽避雨的效果，未來因應建案需求，不可能因不能登記，就不興建，但新制對於目前還處於整合推動的個案將造成影響。

由於一戶雨遮面積占總面積約3％至5％，以40坪的個案為例，縮減1至2坪，物件總價值縮水數十萬，甚至逾百萬以上，對都更案位處高單價精華區的居民會很有感。

(中國時報)