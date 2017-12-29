都更條例修正添變數 都更案銳減

2017年12月29日 01:23 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

全台逾40年以上老屋約180萬戶，雙北更逾半為老舊房屋，英國《金融時報》歸納全球「城市風險」最高的9個城市，即指出台北是天災來臨時全球資產曝險最高城市，曝險金額高達GDP34％、約1377億美元。《都更條例》修正案新增多重變數，不穩定性上升，令業者與民眾多呈觀望，都更案銳減，居住安全改善進度更遲緩。

台北市不動產開發公會理事長陳春銅指出，新北市都更申請案量，從2015年的59件大減至2017年26件，台北市更從2015年146件，銳減至34件，其中許多是整合多年不得不提出申請案，主因《都更條例》修正案部分條文影響都更穩定性，衝擊民間參與都更意願。他強調，新制應是讓民眾願意參與，實施者有信心投資，才能建立國民集體安全城市。

外界認為處理老屋不僅都更一途，還可整建維護，惟業界認為整建維護與都更差很大，日前英國一棟拉皮過的集合住宅失火，因建材不良，上百人被燒死。

「都更不僅是拆房子、蓋房子，更是維護國民安全的重大課題！」不動產開發公會全國聯會祕書長于俊明說，整建維護可改善市容，但建築整體結構與消防安全等問題，卻多無法全面解決，如鄰房防火間隔不足，便無法透過拉皮整修改善。

于俊明建議，要提振都更信心，應先解決《都更條例》修正案四大爭議，首先，院版草案將撤簽同意書時點從現行「事業計畫書『報核』的公開展覽期間」改為「『任何』、『涉及』的公開展覽期間」，即大幅影響都更的安定性。

其次，現行條文將「事業計畫」與「權利變換計畫」分送，「權利變換計畫」是主管機關介入結果，實施者不需另做重新整合、再拿同意書。但修正案變成「權利變換計畫書」要拿同意書，甚至變更時亦然。

于俊明並指出，草案要求容獎應考量「對都市環境之貢獻」、「公共設施服務水準之影響」等因素，但上述項目不易量化，未來在司法案件審查時，恐面臨挑戰，建議刪除。他並重申「協議合建」應比照「權利變換」，對於地主移轉給實施者的土地增值稅也能予以免徵。

(中國時報)