發紅包不必領現金 富邦首創

2017年12月29日 01:23 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

歲末年終辦尾牙、迎新年、發紅包時節，台北富邦銀行昨宣布攜手台灣大哥大M+messenger共同推出「富邦旺紅包」，創業界先例融入即時軟體、行動銀行的金融服務，民眾只要手機輕輕一滑，就能即時發放紅包給親朋好友，打造台灣原味的行動紅包。

1周發出8萬個 200萬元

台北富邦銀行總經理程耀輝與台灣大哥大總經理鄭俊卿昨於記者會中，粉墨登場扮起財神爺，親自為大家解說「富邦旺紅包」的使用方式，首先，手機先下載M+即時軟體、建立親朋好友群組，並於北富銀綁定帳戶後，就可隨時隨地收發紅包。

程耀輝表示，富邦旺紅包的行動服務已於1個星期前上線，首波是開放集團內部先試先行，目前累計發出近8萬個、約200萬元紅包，由於下載及綁定容易，程耀輝根據自己發紅包的經驗表示，每次發紅包5秒內就發放完畢，不僅增添工作樂趣，還能增進彼此互動的機會。

不需儲值 網路銀行追蹤

中國大陸也流行以微信發紅包，程耀輝分析，富邦旺紅包與微信紅包最大的不同處在於直接用銀行帳戶交易，不需事前儲值，每筆交易都可以透過網路銀行追蹤明細；由於富邦旺紅包發放必須符合行動銀行非約定轉帳規定，因此，每包紅包最高發放上限為5萬元、當天上限為10萬元。

目前富邦旺紅包除可以「1對1」收發紅包，還可「1對多」、「多對多」，揪團建立群組後，即可搶發或搶收紅包。程耀輝表示，富邦旺紅包是提供民眾平台，未來的使用場景大家可發揮創意，如婚禮收禮金朋友代購的感謝金等，都是可運用的場景。

(中國時報)