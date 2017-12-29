孫震：台灣企業面臨嚴峻挑戰

前台大校長、現為台大經濟學系名譽教授孫震。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

企業提供生產、就業、稅收，是國家經濟成長的命脈；前台大校長、現為台大經濟學系名譽教授孫震昨指出，兩岸關係長期處於懸疑狀態，政府行政失能、無作為，早已喪失引領、支援企業發展能力，不僅國內大廠投資萎縮，連外國人也不想長期投資台灣，台灣企業家正面臨最嚴峻的挑戰。

為什麼內、外資都不想投資台灣?孫震認為，投資最基本的條件是環境穩定、可預測性，由於兩岸關係長期緊張，沒有人知道台灣未來發展走向，更沒有人可以預測政府政策的下一步；屋漏偏逢連夜雨的是，以前的台灣政府還能替人民、企業解決問題，現在政府行政怠惰、沒有作為，政府掛保證可提供「充分電力」，但重點是誰敢相信?

孫震昨參加台灣上市櫃公司協會「東方領袖講座」舉辦的晚會，以「企業家的經濟任務與社會責任」發表專題演講。他感嘆地表示，每4個月會到中國大陸一趟，回到桃園機場的感覺就像從城鎮進到鄉村，世界進步快速，台灣近10年來卻呈現停滯，顯示國內市場萎縮、人才外流，企業經營環境惡劣，正挑戰企業家們的智慧。

孫震感嘆地說，很多台灣人非常懷念前行政院長孫運璿、經濟部長李國鼎年代，他們引領台灣發展資通訊產業、發展半導體，至此之後，台灣再也沒有看到政府提出引領潮流的產業政策。

全球低利率、寬鬆貨幣環境，孫震提出警訊，泛濫的資金流入資產市場，追逐利潤而不是創造價值，現在已大幅推升資本市場，讓實體經濟擴張緩增，如今股市、債市都達1929年以來高峰，企業經營必須要審慎預防下次金融危機來臨。

(中國時報)

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