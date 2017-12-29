五招拚節能 中油減碳75萬噸

2017年12月29日 01:23 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

中油節能減碳，以整廠煉油當量（EDC）作為能耗指標，並進行燃料、水與電使用之整體管控。（中油提供）

配合政府溫室氣體減量目標，橫跨能源與石化的國營事業中油，10多年來已減碳逾25%，下一階段，將透過煉化廠效能提升、加油站太陽光電設置、天然氣輸儲增加等五大管道，挑戰2030年排放量較2005年減少30%的目標。

地球暖化造成颱風等極端氣候頻繁發生，根據國際組織「德國監測」在今年聯合國氣候變化綱要公約第23次締約方會議上，所發表2018年全球氣候風險指數，台灣的氣候風險高居全球第7位，顯示氣候變遷與台灣的切身關係。台灣於2005年通過溫室氣體減量管理法，明定2050年要較2005年減量50%，並向國際宣示至2030年將較05年減量30%之自主減量目標。

中油自2005年起即進行溫室氣體排放量盤查、推動工廠節能計畫，並配合工業局進行產業自願減量，排放量由2005年的1,158萬噸降至近三年平均值833萬噸，減量逾25%，全國排放佔比由2005年的4%降至2014年的3.2%。

下一階段，中油訂下全公司2030年排放量較2005年減少30%目標。中油表示將會透過五大管道，除了推動煉化廠能效提升計畫，預期減碳75萬公噸外，同時推動太陽光電系統設置，規畫至2025年於廠區建築與全國自營加油站設置250座太陽光電系統，總容量10.5MW；並推動辦公室、營業據點汰換省電照明燈具。其次則為配合政府推動綠色運具政策，預計未來3年全面投入機車電池交換與充電服務等多項計畫。

最後，中油公司一直致力提高天然氣輸儲能力，推動低碳能源使用。LNG供氣能力由2004年的400萬噸提高至目前1,450萬噸，每年約減少1,190萬噸的CO2排放。預計2030年第三接收站完成，LNG進口將再提高至2,700萬噸，每年將可協助降低全國總排碳量約2,366萬噸。

中油表示，未來除積極推動天然氣供應相關計畫外，同步致力能源使用效率提升、資源整合、低碳燃料及生質能源使用、投入電動車充電服務，並加強綠能產業發展規畫與推動，以及建置碳捕獲封存技術能力，達到國家減碳目標。

(中國時報)