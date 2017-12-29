節能服務團 分工整合提高效率

友善列印
中國時報
／台北報導

節能減碳的推動成功關鍵，在於中油早自2005年起即整合內部各單位節能小組，成立「中油節能服務團」，統籌全公司節能業務，再於各事業部與單位下設節能分團或小組，負責各廠區節能計畫推動，定期檢討、分享與提供節能技術。

中油節能服務管控分成三個層次，分別從經營績效面、技術管理面及操作實務面進行。經營績效面，以整廠煉油當量(EDC)作為能耗指標，進行燃料、水電使用整體管控。

技術管理面則以主要產品煉量或產量，進行每個主要生產工場之單位燃油當量 (FOE) 能耗管控；操作實務面則採重點式管理，針對主要耗能設備如鍋爐、燃燒爐及大型轉動機械，進行節能改善與操作參數管控。

節能減碳主要策略則分別為「提高能源效率」、「加強能源管理」、「整合區域能源」及「擴充天然氣接收能力」。能源效率提升仰賴製程更新及導入先進節能技術，訂定各項設備能耗標準並加強維護，改善或汰換老舊製程及公用系統。

能源管理部分，透過加強製程、加熱爐、鍋爐相關能源管理之整合，回收利用廢油氣、粗氫氣及中低壓蒸氣，以提高能源使用的效率；區域能源整合主要與鄰近工廠合作，降低能源浪費。

以區域能源整合為例，中油公司大林煉油廠2015及2016年共引進中鋼公司煉鋼廢蒸氣41萬噸，有效減少3.3萬公秉燃料油用量，相當於減少10萬噸排碳量，而天然氣處理廠亦供應液化天然氣之冷能予藍海氣體廠及遠東氣體廠生產工業氣體，2016年共節省兩廠用電約8,900萬度電，相當減少排碳4.7萬噸。

(中國時報)

五招拚節能 中油減碳75萬噸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。