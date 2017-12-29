節能服務團 分工整合提高效率

2017年12月29日 01:23 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

節能減碳的推動成功關鍵，在於中油早自2005年起即整合內部各單位節能小組，成立「中油節能服務團」，統籌全公司節能業務，再於各事業部與單位下設節能分團或小組，負責各廠區節能計畫推動，定期檢討、分享與提供節能技術。

中油節能服務管控分成三個層次，分別從經營績效面、技術管理面及操作實務面進行。經營績效面，以整廠煉油當量(EDC)作為能耗指標，進行燃料、水電使用整體管控。

技術管理面則以主要產品煉量或產量，進行每個主要生產工場之單位燃油當量 (FOE) 能耗管控；操作實務面則採重點式管理，針對主要耗能設備如鍋爐、燃燒爐及大型轉動機械，進行節能改善與操作參數管控。

節能減碳主要策略則分別為「提高能源效率」、「加強能源管理」、「整合區域能源」及「擴充天然氣接收能力」。能源效率提升仰賴製程更新及導入先進節能技術，訂定各項設備能耗標準並加強維護，改善或汰換老舊製程及公用系統。

能源管理部分，透過加強製程、加熱爐、鍋爐相關能源管理之整合，回收利用廢油氣、粗氫氣及中低壓蒸氣，以提高能源使用的效率；區域能源整合主要與鄰近工廠合作，降低能源浪費。

以區域能源整合為例，中油公司大林煉油廠2015及2016年共引進中鋼公司煉鋼廢蒸氣41萬噸，有效減少3.3萬公秉燃料油用量，相當於減少10萬噸排碳量，而天然氣處理廠亦供應液化天然氣之冷能予藍海氣體廠及遠東氣體廠生產工業氣體，2016年共節省兩廠用電約8,900萬度電，相當減少排碳4.7萬噸。

(中國時報)