解放軍嗆台：哪來國防報告書

2017年12月29日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

我國防部發布《國防報告書》揭露大陸機艦2017年「擾台」達25次，陸媒也透露，解放軍海空軍穿越第一島鏈有10多次，遠大於2015、2016兩年總和。（摘自中國軍網）

我國防部發布《國防報告書》揭露大陸機艦2017年「擾台」達25次，陸媒也透露，解放軍海空軍穿越第一島鏈有10多次，遠大於2015、2016兩年總和。大陸國防部發言人任國強昨在例行記者會嗆聲：「台灣是中國的一部分，哪裡來的什麼國防報告書！」他並稱，解放軍遠海訓練是年度計畫安排，符合國際法，不會對地區安全形勢造成負面影響。

針對陸方言論，陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示，陸方應尊重台灣維持兩岸現狀主流民意，擺脫以強凌弱的霸道心態及威嚇作為，應透過溝通對話化解紛歧，才能展開建設性兩岸關係，否則兩岸漸行漸遠，陸方要負最大責任。

蔡：已影響區域穩定

大陸《環球時報》報導，據軍事專家估算，2017年解放軍空軍至少穿越第一島鏈10多次。至於2015到2016年，大陸軍方公開遠航訓練年均4次，只有2017年零頭。日本防衛省統合幕僚監部官網顯示，截至22日，大陸軍機2017年有近20次遠海訓練，絕大部分經由宮古海峽進出島鏈。

報導稱，大陸空中力量遠海訓練不僅數量井噴（爆增），巡航品質也大幅提高。出勤部署軍用機場分布在西北、華北、華東等地，可判斷出，作為出島鏈訓練的主角轟-6K的服役數量，正不斷增加。大陸空軍專家傅前哨認為，大陸遠海訓練會越來越多，航程會越來越遠，規模、編組會不斷變化，且遠訓兵種會繼續擴大。

我方《國防報告書》指出，從去年8月至今年12月中旬，共軍機艦已25度擾台。總統蔡英文昨也表示，大陸在東亞區域頻繁的軍事動態，已一定程度影響了區域安全穩定。

共軍籲堅持九二共識

昨大陸國防部例行記者會，發言人任國強「正名」指出：「台灣是中國的一部分，哪裡來的什麼《國防報告書》？」同時表示，大陸堅決反對美台進行任何形式官方往來和聯繫。願以最大的誠意爭取和平統一的前景，但必須正告台獨勢力，「我們維護國家主權和領土完整的決心是堅定不移的。」任何挾洋自重、「以武拒統」的圖謀都是徒勞的。只有堅持「九二共識」，維護兩岸關係和平發展，才能確保台海和平穩定。

任國強還稱，大陸海空兵力相關訓練是「年度內的計畫安排」，未來將繼續舉行類似訓練。「中國海空兵力遠海訓練日益常態化，符合相關國際法和國際實踐，不會對所謂地區安全形勢造成負面影響。相反地，中國軍力的建設和增長，應是有益於地區和平穩定的力量。」

(中國時報)