習最神祕大祕 鍾紹軍升少將

中共總書記、中央軍委會主席習近平最神祕的大祕書鍾紹軍。（摘自多維、央視截圖）

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中國時報
李文輝／綜合報導

大陸全國人大常委會27日公布解放軍選舉委員會主任、副主任、委員名單，中共總書記、中央軍委會主席習近平最神祕的大祕書鍾紹軍再次出現，央視畫面顯示，習嫡系「之江新軍」成員之一的鍾紹軍，確定已晉升少將。多維新聞報導，該名單中唯獨鍾紹軍「職務不詳」，唯一官方公布的職銜是「中共十九大代表」。

在維基百科介紹中，鍾紹軍職稱是中央軍委辦公廳副主任兼中央軍委主席辦公室主任。在百度輸入「鍾紹軍」，沒有任何資訊。

多維新聞指出，翻閱大陸廳局級以上官員公開簡歷，唯獨鍾紹軍極為神祕——年齡不詳、教育背景不詳及工作經歷不詳。

但在大陸央視播出習近平的畫面中，難掩鍾紹軍影子：

2013年6月，央視新聞聯播習赴酒泉衛星發射中心觀看神十發射，陪同的鍾紹軍著大校軍裝露面，顯示鍾已空降中共中央軍委辦公廳。

2017年9月曾謠傳鍾紹軍直接由大校晉升中將軍銜。同年11月2日，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式上，央視聯播隱約出現鍾紹軍，似乎已佩戴少將肩章。

多維新聞報導，習近平自福建調任浙江時未帶祕書，由時任浙江省委組織部副部長鍾紹軍出任祕書。此外，2007年習近平調任上海市委書記時，鍾紹軍也跟隨，任上海市委辦公廳副主任；習近平入政治局常委也將鍾帶入中南海，一直在「習辦」工作，兼任中央辦公廳調研室政治組長。

可以說，從浙江、上海再到北京，鍾紹軍一路伴隨習近平左右。也正因為這種密切而又神祕的關係，習上任後，外界一直猜測鍾紹軍很可能是其真正的貼身大祕書。

(中國時報)

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