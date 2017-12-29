手機App兩岸尋親 19老兵終團圓

2017年12月29日 04:10 中國時報 徐維遠 ／北京報導 ／北京報導

手機媒體App的推播功能已不只是單純傳播訊息，還可幫助離家千萬里的台灣老兵或其後代，跨越海峽障礙、找到回家的路。大陸網路平台業者「今日頭條」昨在北京舉辦「兩岸尋親項目」啟動儀式，宣示將聯合兩岸媒體與公益機關，擴大協助台灣同胞回大陸尋親的願望，透過已臻成熟的網路技術，將台灣尋親的訊息，精準推送到指定區域的大陸民眾手機上。

2016年2月，該平台啟動「頭條尋人」，利用精準地圖推送技術，將尋人訊息推送到走失地點附近；截至27日止，已幫助4270位走失者回家。過程中，業者也接到來自台灣的請求；台灣的大陸籍老兵或老兵後人，窮盡一切方式尋找大陸親友卻不可得，期待該平台能完成他們的團圓夢。

「今日頭條」副總編輯徐一龍表示，目前已為兩岸尋親推送46條訊息，幫助19個家庭團圓，成功率達到41％，成功案例中有7名是在世老兵，12名是台灣老兵後代為其父完成尋根心願。

「不記得詳細地址，沒關係，記得大概哪個縣就好；原來的縣改名了，沒關係，我們可在原縣城所在地，做方圓10公里的推播。而無論將兩岸尋親信息推送到那裡，都會有大量的用戶可收到，因為即便在農村，大陸人的智能手機的普及率也非常高。」徐一龍說，他相信科技可彌補歷史帶來的遺憾。

來自台灣的李豫鵬受邀分享如何替他已故父親、台灣老兵李元祥實現團圓夢的故事。他說，父親去世早，小時候不懂回家的念想，但長大後就想要幫父親了卻這樁心願；後來在台灣看到該平台曾幫助一位台灣老兵胡定遠找到老家四川瀘州的親人，他求助了頭條，不到6小時，平台紛紛收到大陸民眾的反饋，終於回到河南許昌與親友相認。

(中國時報)