2018中美關係 隔3座大山

友善列印
中國時報
李文輝／綜合報導

上海復旦大學國際問題研究院長吳心伯昨在環球網撰文表示，2016年11月川普當選美國總統，一年後再看中美關係發展，可說中方應對有道，川普也還算靠譜，中美關係比預想要好得多，但明年挑戰大。

吳心伯指出，2018年中美關係的發展將受到三個因素影響：一是經貿問題。由於2017年美國對中貿易逆差超過2016年，川普政府很可能會加大貿易問題上的壓力，以推進其所謂「重新定義中美經貿關係」的目標。特別是川普如認為在朝核問題上大陸作用已達限度，在貿易問題上對中施壓將會更無所顧忌。

吳心伯說，二是朝核問題。2017年國際社會採取了前所未有的行動向朝方施壓，但北韓依然故我。預期2018年北韓會繼續推進其核導開發。在此情況下，美方或強人所難地要求中方採取更進一步的對朝施壓措施（如停止供油），或對朝採取激烈施壓行動（如海上封鎖），加劇半島緊張局勢，這些都會導致中美關係的緊張。

吳心伯稱，三是美國國內政治。隨著「通俄門」調查的深入，2018年底的國會期中選舉對川普推進其政治議程至關重要，不排除川普為了確保某些共和黨議員連任或候選人當選，在對中貿易問題上採取進一步對中施壓措施。總體而言，2018年中美關係會遇到更多挑戰。

他強調，對中方來說，處理2018年中美關係的思路應該是善加引導、穩中有進。首先，要繼續發揮元首外交的引領作用，抓住川普這個「牛鼻子」。其次，要充分發揮中美四大對話機制的作用。第三，讓大陸新的改革紅利，成為穩定和推進中美經貿關係的正能量。

(中國時報)

手機App兩岸尋親 19老兵終團圓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。