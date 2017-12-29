2018中美關係 隔3座大山

2017年12月29日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

上海復旦大學國際問題研究院長吳心伯昨在環球網撰文表示，2016年11月川普當選美國總統，一年後再看中美關係發展，可說中方應對有道，川普也還算靠譜，中美關係比預想要好得多，但明年挑戰大。

吳心伯指出，2018年中美關係的發展將受到三個因素影響：一是經貿問題。由於2017年美國對中貿易逆差超過2016年，川普政府很可能會加大貿易問題上的壓力，以推進其所謂「重新定義中美經貿關係」的目標。特別是川普如認為在朝核問題上大陸作用已達限度，在貿易問題上對中施壓將會更無所顧忌。

吳心伯說，二是朝核問題。2017年國際社會採取了前所未有的行動向朝方施壓，但北韓依然故我。預期2018年北韓會繼續推進其核導開發。在此情況下，美方或強人所難地要求中方採取更進一步的對朝施壓措施（如停止供油），或對朝採取激烈施壓行動（如海上封鎖），加劇半島緊張局勢，這些都會導致中美關係的緊張。

吳心伯稱，三是美國國內政治。隨著「通俄門」調查的深入，2018年底的國會期中選舉對川普推進其政治議程至關重要，不排除川普為了確保某些共和黨議員連任或候選人當選，在對中貿易問題上採取進一步對中施壓措施。總體而言，2018年中美關係會遇到更多挑戰。

他強調，對中方來說，處理2018年中美關係的思路應該是善加引導、穩中有進。首先，要繼續發揮元首外交的引領作用，抓住川普這個「牛鼻子」。其次，要充分發揮中美四大對話機制的作用。第三，讓大陸新的改革紅利，成為穩定和推進中美經貿關係的正能量。

(中國時報)