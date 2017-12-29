新聞透視－中日漸回暖 日韓烏雲密布

2017年12月29日 04:10 中國時報 黃菁菁

安倍晉三（美聯社）

文在寅（美聯社）

2016年陸日韓雙邊貿易額表

日韓因慰安婦協議問題對立，已呈現山雨欲來風滿樓的徵兆。相對的，日中關係卻有回暖的跡象，尤其是日本首相安倍晉三對中國的態度近來軟化不少，還明確表態支持中國「一帶一路」的經濟圈構想。明年若實現日中領袖互訪，日中關係還可能有飛躍的進展。

二階拜會習 邀訪日本

安倍2016年提出「自由開放的印度太平洋戰略」，以促進印度洋、太平洋相連區域整體的經濟成長為目標，推動自由貿易，擴大經濟圈。在安保方面則呼籲促進區域合作，在法治基礎上提倡海洋自由。被外界解讀為有牽制中國的用心。

但近來安倍政府透過各種管道向中方傳達，該戰略是要與中國共同推動「一帶一路」，以共存共榮為目標。關於阻隔日中友好關係的安保、歷史等問題，日中雙方也開始有了迴避衝突的動作，近日決定啟動「海空聯絡機制」，即為避免釣魚台海域等突發的海上衝突。

自民黨幹事長二階俊博28日在北京拜會中國國家主席習近平，邀請習近平明年訪問日本。二階俊博與中國國務委員楊潔篪會談時還提及，北韓是日中面對的共同威脅，日本國民相信中國一定會在解決北韓問題上發揮影響力。二階也向日媒強調，確信日中關係將會有所改善。

經濟與奧運 靠攏北京

明年值「日中和平友好條約」締結40周年，兩國開始努力營造關係修好的氛圍，然而能讓日中擱置爭議的最大原因應該是經濟和2020年將在東京舉行的奧運。

中國是日本的最大貿易國，日本對中的直接投資額居全球第三，進軍中國的日本企業之多更居全球第一(至2012年底共2萬3094家)，日中經濟關係是緊密且相互依存的。安倍打出救經濟的口號，在5次選舉中連勝，獲得廣大選民和財經界的支持，但日本經濟存在結構性問題，許多日人感受不到「安倍經濟學」的實質成效，日本景氣要著實復甦，也無法忽視中國這個大市場。

日本政府訂下2020年訪日外國旅客突破4千萬人的觀光立國政策目標，2020年還要舉辦東京奧運，在衝人數和賺外匯方面都需要中國的大力支持。日中關係得到改善也可為安倍留下讓後世稱頌的功績。

日不滿情緒 釀反韓潮

日本原擬於明年春天舉辦日中韓高峰會，但南韓在日韓慰安婦協議簽署滿兩周年之際，突然大動作地欲推翻政府間的協議。2015年日韓慰安婦協議中定調，慰安婦問題已得到最終且不可逆(轉)的解決，日本允諾支援南韓慰安婦基金會的10億日圓也支付了，但南韓總統文在寅28日發表聲明指出，「日韓協議存在嚴重瑕疵，無法解決慰安婦問題。」日本政府28日透過外交管道向南韓提出抗議，並強調「除了維持日韓協議之外，日韓兩國政府沒有其他的選項」，強烈要求南韓履行協議。日韓關係出現惡化的徵兆，日本民間的不滿情緒恐怕也會再度激發反韓潮。

(中國時報)