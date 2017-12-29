宋瑋莉參選 基隆藍軍3搶1

2017年12月29日 01:23 中國時報 李其樺 、 張穎齊 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市議長宋瑋莉28日表態投入國民黨基隆市長黨內初選，藍軍確定形成宋瑋莉、前移民署長謝立功、前紐西蘭外交官介文汲3搶1局面，預計明年1月底初選機制出爐後，正式展開黨內初選，宋瑋莉表示，無論初選結果如何，都會全力支持勝選的候選人。

無論是誰出線 全力支持

宋瑋莉指出，她將投入基隆市長黨內初選，由於她身兼國民黨基隆市黨部主委，為了與其他候選人公平競爭，以及避免外界不必要揣測，她將辭去市黨部主委職務，全心投入初選。

她說，經過長時間深思熟慮，才決定參加黨內初選，不過，對於是否擔心參選會造成藍軍分裂？宋瑋莉堅定說，「絕對不會有這件事。」她強調無論最後誰出線，都會全心全意支持贏得勝選的候選人。

宋瑋莉表示，這幾年看不到基隆市有實質進步，也看不到希望，為了下一代才毅然決定參加黨內初選，要帶給基隆市民新希望，近日將登記參與初選，待正式登記後再說明對市長選舉看法與願景。

對此，藍軍另名基隆市長擬參選人謝立功說，藍軍愈多人出來，代表現在的基隆市長林右昌做得不夠好，人人有信心取代，這是好事，同時也提供選民更多不同選擇。

林右昌不評論 專心市政

前紐西蘭大使介文汲日前表態參選基隆市長，在政壇投下震撼彈，他表示，宋瑋莉是非常有實力的參選人，自己對她非常尊敬，能跟她在公平、公正的黨內初選機制中爭取代表國民黨參選，感到很榮幸。

介文汲也說，民主政治提供多人參與政治的管道，對國民黨以及台灣民主發展都是非常重要的一件事。

面對藍營初選，林右昌表示不便評論，他強調現階段將專心處理市政，把市政做好才最重要。

(中國時報)