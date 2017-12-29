槍擊火警搶案 2017不平靜

2017年12月29日 01:23 中國時報 本報記者／綜合報導

搶匪持槍闖入新竹市合庫分行，擊斃行員。（徐養齡翻攝）

2017年對桃竹苗來說，治安狀況並不平穩，中壢暗夜槍擊案3冤魂命喪槍下、合庫竹塹分行專員遭搶匪射殺都震驚社會。本報桃竹苗記者整理出年度重大社會事件，希望血淋淋的教訓能引以為鑑。

3人命喪槍下 迄未破案

6月22日中壢驚傳暗夜槍擊案，3位無辜民眾枉死槍下，槍手面對警察圍捕舉槍自戕，案情至今無法水落石出，警方還原現場電腦赫然發現，案發後所有磁軌紀錄都被遠端操控刪除，只能推測與運動職業簽賭糾紛有關。

合作金庫新竹市竹塹分行11月24日下午驚傳持槍搶劫案，39歲搶匪潘健源因積欠千萬債務，持改造手槍擊斃銀行專員賴偉達，搜刮櫃內73萬餘元後逃逸，流竄時還朝圍捕員警開2槍，最後跑到300公尺外1棟大廈2樓，自認法網難逃，選擇綑綁電線上吊自戕。

移工宿舍火警 6人慘死

蘆竹區大有街矽卡公司讓12名越籍移工擠在違建鐵皮2樓當宿舍，1樓又推放大量塑料易燃物，12月14日凌晨2時疑因樓梯間變電箱走火引發祝融，大火一發不可收拾，5名移工驚醒逃出，另6人逃生不及葬身火窟、客死異鄉，為台灣史上外籍移工宿舍火警傷亡最慘重的一次。

國道警員陳啟瑞8月7日執行車禍戒護勤務，遭疑似毒駕的拖板車司機追撞，陳啟瑞當場殉職，另名警員楊于辰重傷。因意外第2天就是父親節，陳身後留有1個就讀國中的獨子，頓時天人永隔令人鼻酸。

新竹縣竹北警分局鳳岡派出所警員陳崇文，8月31日圍捕越南籍移工遭攻擊，開9槍擊斃阮姓越南移工，引起輿論質疑用槍時機。

加工自殺墜崖 詐保險金

50歲葉姓女子為詐領保險金，4月與丈夫至台7線大溪邊坡拍照加工自殺墜崖身亡，檢警調查發現女子負債累累、死前才投保高額保險，且葉女與丈夫、次子3人2天內4度出沒意外地點，揭發3人為詐領保金、合謀將自殺案加工成意外。

(中國時報)