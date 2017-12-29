反白牌車200輛小黃市府陳情

交通局長王義川（右三）親自接受陳情書，允諾必與業者站在同一線上，將非法的白牌車趕出台中市。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導
中台灣計程車業反Uber白牌車大聯盟，28日發出不滿怒吼，發動200多輛圍繞聚集在府會園道，展現小黃大團結，要求白牌車滾出台灣！（陳世宗攝）

Uber大舉入侵台中市，造成合法計程車業者生意大幅萎縮約4成！中台灣計程車業反Uber白牌車大聯盟，28日發動200多輛計程車聚集在台中市府會園道，向市府陳情，力爭生存權！交通局長王義川接受陳情書，允諾與業者站在同一線上，將非法的Uber趕出台中市。

圍繞府會園道 表達不滿

中華大車隊、大都會衛星車隊等合法計程車司機發動200多輛計程車，圍繞在市府及市議會間的府會園道，業者不滿地說，市府應發揮公權力，將非法白牌計程車趕出台灣。

大都會衛星車隊主任吳曉杰說，白牌車無營業駕照，無執業登記證，違反客運業及運輸業法令，違法白牌車對乘客也沒保障；政府單位應保障合法、取締非法，不應一味放任非法業者，逼得合法業者只好站出來力爭生存權！

反對違法營業 市府同心

業者提出5大訴求，包括要求市府短時間內取締與解決白牌問題，與交通部溝通處理Uber白牌車及用Line的叫車平台，還給合法業者基本生存權。

王義川說，白牌車違法營業事證十分明確，公路總局仍要求繁雜的舉證才能開罰，市府將與台中市9大計程車公工會站在一起向中央發聲，爭取取締白牌車權責下放給市府；預計1個月內公路總局將授權市府，屆時可有效打擊非法白牌車營業。

Uber回應 符合在地法令

Uber則回應，Uber今年4月中重新啟動Uber App，以資訊科技業者與合法在地交通業者（包含租賃車業和及計程車業）合作，所有車輛均為依法登記的營業用車，且司機均有職業駕駛執照，此營運模式符合在地法令；非法LINE白牌車群組非由Uber公司經營，與Uber無關。

(中國時報)

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