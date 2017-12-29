免費公車抗空汙 上十大新聞

2017年12月29日 01:23 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

消基會南區分會主任委員劉聰仁。（呂素麗攝）

消基會南區分會28日公布「2017年南部十大消費新聞」，其中高雄大手筆抗空汙而免費搭乘大眾運輸3個月，首度入榜就高居亞軍，而食安問題連續3年居數量之冠；消基會希望藉此回顧性公布，提醒消費者自覺。

消基會南區分會主任委員劉聰仁說，該會每年從媒體蒐集與消費者生活有關的新聞，從雲林以南到屏東，今年蒐集132則於初選先篩選30則，再交由評選委員選出今年南部10大消費新聞，過程嚴謹。

食安亂象上榜仍最多

今年消基會所評選出的10大消費新聞相當多樣，從食品安全、桶裝瓦斯押瓶費、觀光地區食品價格混亂，到最近因空汙問題，高市可免費搭乘大眾交通運輸工具等，紛紛入榜；其他如815全台大停電、蝦味先使用過期原料、農產品暴起暴跌、毒雞蛋失控、全台爆發禽流感、高市全國首創餐飲空汙管理法、蝶戀花車禍事件，觀光局下令太操一日遊下架等，都入選。

食安問題今年選出4則，比前兩年的10則及6則減少了，但仍居數量之冠。

該會委員譚大純認為，食安問題沒有和緩、也沒有減少，而是民眾對食安「麻痺了」，見怪不怪，媒體少報導了。

譚大純說，最近熱門的空汙，今年首度入選兩則，包括高市抗空汙免費搭大眾運輸，及全國首創餐飲空汙管理法；觀光休閒也上榜兩則，包括觀光地區價格混亂，如網爆墾丁攤販價格離譜、六合夜市、旗津業者等，都遭投拆價格貴的驚人。

政府民生治理須檢討

主委劉聰仁表示，各式各樣民生消費新聞屢見不鮮，可發現消費習慣的變化，這次評選，也更貼近消費大眾的生活，對於消費問題的關心面向更廣泛，政府的民生治理效能應該檢討，民眾要覺醒。

(中國時報)