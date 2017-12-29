高調反擊 俄控美干涉內政

2017年12月29日 04:10 中國時報 王嘉源 、 江靜玲 ／綜合報導 ／綜合報導

美俄就北韓不得擁核達成一致，美國首次同意將盡力尋求外交途徑解決問題。不過雙方針對烏克蘭東部衝突仍存在龐大分歧。對於美國以「通俄門」干涉美國內政的指控，如今俄國也反指美方「干涉俄羅斯大選」。

美國國務院27日發表聲明，透露美國國務卿提勒森與俄羅斯外長拉夫羅夫26日通了電話，兩人均強調不會接受北韓作為擁核國家。雙方同意將繼續透過外交解決方案，致力實現朝鮮半島無核化。

另據CNN報導，為讓美國官員保有更多外交迴旋空間，川普政府今後在與日韓進行針對震懾北韓的聯合軍演上，將採取「更安靜」、「更謹慎」的方式。不過，這項調整恐怕還需要川普總統本人的全力配合。拉夫羅夫就向提勒森抱怨說，華府的挑釁言論加劇朝鮮半島緊張情勢，令人無法接受。

其他許多跡象顯示，美俄關係「寒冬」仍難望見盡頭。「通俄門」風波持續在美國國內對川普造成壓力，讓他很難緩和美俄關係。日前川普發表國安戰略報告，將俄國列為意圖挑戰美國的「修正主義強權」，便與他談到俄國總統普丁時往往流露出的和緩語氣不相符。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼25日遭禁止參選總統，美國國務院指責俄國在「限制獨立聲音」，也引發俄方的強烈不滿。俄國外交部發言人紮哈羅娃27日指控美方「直接干涉俄羅斯大選」，還反諷說「正是這同一批人在世界範圍內騷擾俄羅斯媒體，投入大量資金於『反制俄羅斯宣傳」，給不在同一陣線的國家貼標籤。」

烏克蘭東部的緊張局勢最近幾天有所加劇，亦凸顯了美俄在對外政策上的另一分歧。俄國上周指烏克蘭限制俄方代表接近衝突分界線展開工作，因而退出俄烏「聯合監控與協調中心」。提勒森就此向拉夫羅夫表示關切，希望俄方代表重返，減少烏東暴力事件。

然而，繼美國國務院日前批准向烏克蘭出口巴雷特（Barrett）M107A1狙擊步槍，上周川普卻又批准售烏「標槍型」反坦克飛彈系統。俄國外交部23日提出警告，美國的軍售，將令烏東再次血流成河。

(中國時報)