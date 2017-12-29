新聞透視－少打口水戰 合作方為上策

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中國時報

台北市長柯文哲失言風波不斷，這次再指新北沒有敬老卡，直接被新北拿數據打臉，柯市長喜逞口舌之快，卻屢讓自己陷入失言危機，幕僚無法提供他最新資料更是難辭其咎，雙北本是共同生活圈，打口水戰不會讓市民生活更好，合作方為上策。

柯文哲心直口快，上任以來許多標新立異作為，屢躍新聞版面，但最後常弄得自己一鼻子灰，不只重創自己的聲望，也讓人對公部門的信任打了折扣。

以捷運新蘆線代墊案為例，興建費用高達1357.78億元，按路線長度比例由當時台灣省政府及台北縣政府分擔，但精省後北市討不到錢，卻按鈴控告新北，最後被法院判決敗訴。

另柯上任後以「使用者付費」為由，揚言公車要按里程收費「搭越多付越多」，新北市府質疑此舉懲罰買不起台北市房子的民眾，輿論一面倒向新北，全案最後擱置。

再以環保兩用袋雙北無法共用，北市放話指新北不願降價才讓共用破功，但雙北各方面條件都不同，垃圾處理成本自然不同，緊咬價格不放，讓減塑美意打折扣；其他諸如淡北道路、捷運汐止民生線，也都因北市態度丕變，建設動彈不得。

雙北既然是密不可分的共同體，政策就不應該本位主義，首都市長一言一行更是影響深遠，不應隨意放話，唯有竭誠合作，才能共榮共生。

(中國時報)

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