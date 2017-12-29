大潭電廠跳機 815停電撼全台

2017年12月29日 01:23 中國時報 本報記者／綜合報導

在民生、市政新聞部分，「815」桃園觀音大潭電廠跳機造成全台大停電，使政府非核家園穩定供電神話破滅；長庚醫院爆發急診室醫師離職潮，讓白色巨塔內的人事鬥爭曝光。最令人不捨的是前副總統李元簇辭世，親民風範將永留國人心中。

8月15日下午4時許，桃園大潭電廠6部機組天然氣電動閥，遭相關人員誤關，導致燃氣供應中斷，機組全數跳機，造成全台17縣市、近668萬戶無預警停電，經濟部長李世光及中油董事長陳金德因此請辭獲准，蔡英文總統也透過臉書表示：「我代表政府向全國人民道歉。」

林口長庚醫院6月因急診部主任陳日昌及急診部主任邱德發遭院方免職，加上院方認為急診科連年虧損，擬縮減急診留觀床，甚至要內、外科醫師輪值急診，引發醫師不滿，光是林口長庚急診就有22名醫師請辭，爆發國內首宗急診醫師離職潮。

長庚決策委員會主任委員李石增因此被免職，陳日昌不接受慰留，轉到衛福部桃園醫院擔任副院長，李石增數月後抗議長庚醫院非法解雇，要求長庚醫院立即恢復其醫師職務無果。

前副總統李元簇1996年卸任後與妻徐曼雲，選擇風土人情與湖南老家平江縣相似的頭份隱居，妻1998年過世。他雖關心國家大事，卻從不過問也不發表意見，前總統馬英九、前副總統連戰、親民黨主席宋楚瑜及地方政要仍會登門拜訪。李3月8日凌晨4時於寓所安詳辭世，享壽94歲。

在建設方面，交通部1月26日核發機場捷運營運許可給桃園市政府，3月2日正式通車，宣告延宕20年的機捷終於上路，機捷目前每天平均運量5萬6000人次，比原預估4萬5000人多出1萬人，營運更賺進7000萬元。

(中國時報)