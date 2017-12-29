美最愛戴男性調查 歐巴馬勝川普

2017年12月29日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

民調業者蓋洛普年度美國人最愛戴人物排行榜出爐，卸任近1年的前總統歐巴馬風光締造10連霸，領先醜聞及爭議不斷且民調持續探底的現任總統川普，川普也成為第7位沒登上榜首的現任總統。女子組也是老面孔，去年大選爆冷敗給川普的希拉蕊‧柯林頓16度蟬聯后座。

這項調查自1946年開始舉辦，逾70年來僅在1976年暫停一次。歐巴馬以17％支持度擊敗川普的14％，這是川普連續第二年不敵前任屈居第二，去年歐巴馬以22％比15％，領先當時為共和黨總統候選人的川普。歐巴馬10度登頂，在歷任白宮主人中，僅次於艾森豪的13次，他倆是史上僅有的2個衛冕榜首的總統。

川普就職後已推翻多項歐巴馬任內政策，包括健保與移民改革等，但歐巴馬的超高人氣，始終如幽魂纏繞川普不去。川普嘴上說不在意的《時代》雜誌年度風雲人物，歐巴馬當選過2次，川普1次；登上該刊封面的次數，歐巴馬也以23比14勝出。蓋洛普的調查結果，顯然會讓正在佛羅里達州度假的川普很不爽。

不過川普並非首位沒能高居榜首的現任總統，他的「前輩」們包括杜魯門、詹森、尼克森、福特、卡特與小布希等6位在當家期間民意低迷的前總統。

上屆民主黨總統候選人希拉蕊不意外以9％成為最受美國人愛戴的女性，她在排行榜已22度封后，上次由他人當選已是2001年，獲選者為前第一夫人蘿拉‧布希；換言之，此後希拉蕊已連續16年登頂。二、三名分別為另一位第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（7％）和脫口秀天后歐普拉（4％）。

(中國時報)