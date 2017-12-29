夜店殺警案 33人加重判刑

夜店殺警案，高院28日宣判，被告許淳凱（中）、易寶宏（右）出庭聆判，許被判13年，出庭前還因被警攔查，再出言嗆警。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導

震驚社會的北市信義區夜店薛貞國殺警案，一審將66名被告分別判刑2月至13年不等，其中「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻各判8年半、9年；高院審理後認為，一審對被告的量刑不當，以曾與薛2人從不認識，竟糾眾活活將薛打死，29日將他改重判10年、劉女仍判9年，另有被告從原本判刑8月，加重為7年半。

遺孀相信被告重生意願

薛貞國遺孀對判決表示尊重，她相信被告都是願意重新開始過日子，這些人都還年輕，讓他們可以選擇過自己的日子；薛貞國同事莊瑞源更穿刑警背心到庭表示「天理昭彰」、「出事總是要還」，希望大家支持警察。

富二代曾威豪重判10年

本案高院審理中追加2名被告共為68人，高院認定曾威豪等40人涉犯傷害致死罪、其餘被告觸犯聚眾鬥毆致死助勢罪，刑度也加重；率眾前往的主謀蕭叡鴻加重改判12年，「黑二代」萬少丞加重改判8年8月、「星二代」易寶宏也從8年改判9年。相較一審，曾威豪等33人刑度加重，另16人減輕。

得知兒子易寶宏量刑加重，易淑寬坦言感到意外，「我們當然要再上訴，我不是會護短的媽媽，哪怕兒子如果有殺人，該槍斃就槍斃，但兒子告訴我，他若有打人他會面對，他真的沒打」。

星二代易寶宏坦然面對

她表示，曾提供監視器畫面給法官，仍是這樣的判刑結果，她和兒子尊重也坦然面對。

2014年9月13日凌晨2點多，曾威豪及女友劉芯彤在信義區SPARK夜店消費，曾因酒醉與安管人員衝突後，2人打電話給蕭叡鴻抱怨，蕭為替2人出頭，糾集人馬到夜店理論。

蕭等70多人前往SPARK，刑警薛貞國獲報前往查看並表明警察身分，因責備曾等人吵鬧行為，引起不滿，除出手毆打薛，還高喊「殺死他、拖出去」，薛遭痛毆致死。

北院依殺人等罪判決被告有期徒刑2月至13年不等，高院審理期間有54人與死者家屬達成和解，承諾賠償金額高達3951萬元，但實際只收到1/3，其中曾威豪承諾賠償500萬，至今已賠償340萬最高。

高院認定，68名被告各觸犯傷害致死及聚眾鬥毆在場助勢罪，考量被告犯罪的動機、生長背景、犯罪參與程度，最重要是增加對被害人及其家屬和社會影響，將被告各處判刑2月到13年不等刑期。全案可上訴。

(中國時報)

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