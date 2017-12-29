國有地遭占用 工務局喊拆

中和區中山路二段181巷5號旁逾70坪國有地，長期遭附近住戶占用，出入口還設置「鐵門」不讓他人進出。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

中和區中山路二段181巷5號旁逾70坪國有地，長期遭附近住戶占用，國有地成私人停車場、庭院，出入口還設置「鐵門」不讓他人進出，附近住戶抱怨，「該處為道路用地，苦等20年還看不到路！」對此，工務局表示，已完成會勘，後續將拆除闢建成道路。

苦等20年看不到路

據了解，遭占用的國有地面積逾70坪，為道路用地，分屬於澎湖縣望安鄉公所、新北市政府工務局及國有財產署所有，該處緊鄰一棟社區大樓，前後都被用圍牆及鐵門圍住，僅有一旁社區住戶可以進出使用。

附近民眾抱怨，該處遭占用超過20年，國有地後方還有民宅，民眾進出須繞道而行，再者，若發生火警意外，消防車根本無法通行，期盼市府可以鐵腕執法，將國有地還諸於民，才能讓民眾生活免於恐懼。

澎湖縣望安鄉公所財政課表示，去年會勘發現土地遭設置鐵門，8月委託中和區公所幫忙張貼公告，要求占用戶自行拆除，由於土地位於中和管理不易，鄉公所同意配合新北市政府規畫成道路用地，只要占用戶自行將違建拆除，暫時不會求償。

嚴格執行違建拆除

新北市政府工務局表示，新工處及違章建築拆除大隊都已前往會勘，該處納入「點亮新北美樂地」專案，將先完成書面認定程序，再會同地政局人員進行土地鑑界，鑑界完成後即直接拆除，後續由新工處接手闢建成道路。

工務局強調，為排除不肖人士占用公有地，市府推動「點亮新北美樂地」專案，經市府各機關橫向聯繫通力合作，嚴格執行違建拆除後，再轉交土地持有的中央或地方機關，進行都市空間活化再造，如開闢公園、打通瓶頸道路等公共設施，不但保障市民權益，更提升都市景觀及生活品質。

(中國時報)

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