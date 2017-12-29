三星小火車 明年3月上路

宜蘭三星鄉公所打造復刻板林鐵小火車，吸引遊客合照。（三星公所提供）

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中國時報
／宜蘭報導
宜蘭三星鄉公所打造復刻板林鐵小火車，吸引遊客合照。（三星公所提供）

暌違39年的太平山林鐵小火車28日在三星鄉天送埤站重新亮相，雖然是三星鄉公所委託廠商打造小一號的復刻板電動小火車，但一樣可以載送乘客，車頭還會噴出水汽蒸霧，不僅逼真更讓人驚艷。

實體1/3 可乘坐8人

宜蘭太平山伐木業曾盛極一時，造就天送埤與三星鬧街的繁華歲月，嘹亮的汽笛聲、迷霧般的蒸汽與嗆鼻的煤炭味，街上遊人往來不斷，戲院、酒家、旅店生意興隆，呈現一片欣欣向榮景象，在林鐵停駛後，洗盡鉛華的小站仍在原地靜靜的述說著歷史，靜待有緣人前往尋訪太平山林鐵堙滅的風華年代。

三星鄉公所希望讓更多人親身體驗當年林鐵火車奔馳的情境，斥資180萬元花費3個月打造實體1/3大小的復刻板小火車，車頭長3.8公尺、高2.1公尺、寬1.2公尺，車頭拖曳著2節車廂，共可乘坐8人，由1名駕駛員操作電動機車頭，充電8小時可行駛6小時，時速約2.4公里。

鄉長黃錫墉表示，太平山林鐵停駛已將近40年，昔日運送木材兼載客，更是老一輩鄉民共同的兒時記憶，重新打造的小火車28日順利試車啟動，讓人重溫往日情懷，預定明年3月上路試營運，活動期間免費搭乘，鄉公所已在天送埤懷鐵步道終點九芎湖處重新打造1座復古的幸福月台，遊客可化身穿越劇主角拍照、打卡；此外，配合小火車規畫的九芎湖路段，如今已施設蘭陽溪高架鐵道橋，可直通鼻頭角，日後希望能挺進林鐵古一號隧道，打造長3公里的鐵道地景。

九芎湖 打造復古月台

鄉公所指出，復刻板小火車完成試車後將先移往鄉公所前展示，預定農曆春節配合花海嘉年華進駐三星中油加油站旁的花海園區，明年3月運回天送埤站營運載客供民眾體驗。

(中國時報)

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