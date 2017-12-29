桃園經濟轉型 聚焦會展產業

2017年12月29日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

市府為發展「亞洲‧矽谷」及桃園航空城等政策，規畫於高鐵桃園車站特定區內機場捷運A19站旁，設置「桃園會展中心」，做為桃園市未來辦理國際會議、展覽及研發交流活動重要場所，「桃園會展中心工程專案管理技術服務委託案即日起至明年1月12日上網公告，以最有利標為決標方式。

第一階段招標 即起公告

地方人士相當看好發展，根據市府規畫，會展中心可舉辦各種演唱、集會、體育賽事等大型活動，全區包括國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施等，結合桃園市具有機場、捷運等交通優勢，打造桃園市成為國際經貿交流、國際大型展覽及會議之代表城市。

市府表示，桃園會展中心基地面積2.87公頃，總經費約新台幣39億7000萬元，為使會展中心可提早興建營運，將分三階段進行標案，本案為第一階段，包括「基本規畫」、「第一階段環評」及「協辦統包商徵選」等工作，由市府先行編列預算辦理。

火車頭服務業 帶動創業

第二階段為PCM專案管理標案，第三階段為統包工程標案，第二、三階段標案預計於2018年5月上網招標，市府也將此案興建計畫提送經濟部爭取中央預算中。

市府指出，會展產業是經濟轉型關鍵產業，主要包括會議、獎勵旅遊、大型會議及展覽，結合旅館、餐飲、交通、貿易、金融、文化創意等多項相關產業之火車頭型服務業，具有「高成長潛力、高附加價值、高創新效益」特性，產業帶動性強，可帶來更多就業機會。

(中國時報)