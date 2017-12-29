桃園經濟轉型 聚焦會展產業

青埔outlet緊鄰高鐵及機場捷運，成功吸引人潮。（甘嘉雯攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

市府為發展「亞洲‧矽谷」及桃園航空城等政策，規畫於高鐵桃園車站特定區內機場捷運A19站旁，設置「桃園會展中心」，做為桃園市未來辦理國際會議、展覽及研發交流活動重要場所，「桃園會展中心工程專案管理技術服務委託案即日起至明年1月12日上網公告，以最有利標為決標方式。

第一階段招標 即起公告

地方人士相當看好發展，根據市府規畫，會展中心可舉辦各種演唱、集會、體育賽事等大型活動，全區包括國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施等，結合桃園市具有機場、捷運等交通優勢，打造桃園市成為國際經貿交流、國際大型展覽及會議之代表城市。

市府表示，桃園會展中心基地面積2.87公頃，總經費約新台幣39億7000萬元，為使會展中心可提早興建營運，將分三階段進行標案，本案為第一階段，包括「基本規畫」、「第一階段環評」及「協辦統包商徵選」等工作，由市府先行編列預算辦理。

火車頭服務業 帶動創業

第二階段為PCM專案管理標案，第三階段為統包工程標案，第二、三階段標案預計於2018年5月上網招標，市府也將此案興建計畫提送經濟部爭取中央預算中。

市府指出，會展產業是經濟轉型關鍵產業，主要包括會議、獎勵旅遊、大型會議及展覽，結合旅館、餐飲、交通、貿易、金融、文化創意等多項相關產業之火車頭型服務業，具有「高成長潛力、高附加價值、高創新效益」特性，產業帶動性強，可帶來更多就業機會。

(中國時報)

三星小火車 明年3月上路 稅捐局進駐監理所 繳稅便民

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。