稅捐局進駐監理所 繳稅便民

2017年12月29日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

2018年起車輛使用牌照稅將回歸地方稅捐單位自行徵收，為提供更便民服務，新竹縣稅捐稽徵局元旦起派員進駐新竹區監理所，並有相關窗口提供服務，使民眾在辦理車籍轉移、異動等，無須再往返奔波，便民又省事。

新竹縣長邱鏡淳、賦稅署科長謝富琪、稅捐局長彭惠珠、新竹區監理所長林翠蓉、新竹縣議員賴江海及多名汽車商業同業公會成員，28日一同齊聚新竹區監理所，參與稅捐局於監理所設置服務窗口的揭牌儀式。

民眾免再往返奔波

彭惠珠表示，未來在新竹區監理所將有可直接核章的審核員，及承辦人員等進駐「使用牌照稅收回自徵駐新竹區監理所服務窗口」，辦理車籍異動等作業，民眾不必如同過去須分頭跑監理所、稅捐局。

身心障礙、救護車、警車等符合免徵使用牌照稅的族群，也可於同一窗口辦理，同樣省去奔波之苦。林翠蓉建議，新竹市監理站地狹「車」稠，民眾往後可至新竹區監理所辦理相關作業，停車方便、也省去等待時間。

「以便民服務為主要優先！」邱鏡淳表示，即使使用牌照稅回歸稅捐局自收，可省去1700萬元代徵費用，且牌照稅達18億，對地方政府來說不無益處，但仍會以便民為主要考量。謝富琪表示，由於新車領牌數與車輛不斷增加，導致監理所業務加倍，因此也透過財政資訊中心配合修撰牌照稅自徵系統程式，提供全國各縣市使用。

可辦理牌照稅免稅

賴江海指出，新竹縣車輛約達22.5萬輛，成年公民約39萬人，自有車比例頗高，期望未來民眾可至新竹區監理所辦理相關業務，省時又方便。新竹縣稅捐局進駐監理所服務項目也包含牌照稅免稅、退稅申請及稅務諮詢等，民眾可撥打服務專線03-589-6535、03-589-2051分機431至433洽詢相關業務。

(中國時報)