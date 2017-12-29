武陵餓猴群起 啃鬱金香球莖

2017年12月29日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

武陵農場鬱金香花田遭猴群肆虐，今年首批剛種的球莖被挖起啃食。（民眾提供）

入冬後高山食物銳減，台灣獼猴飢不擇食，上演「莖球掘起」！遊客日前直擊整群台灣獼猴闖進武陵農場入口花園區，挖起鬱金香球莖啃食，還有母猴帶著小猴大吃特吃。場方無奈表示，花卉班才剛種下鬱金香球莖，就被猴群挖起，目前只能種深一點，若再被破壞，不排除改種其他花草。

遊客日前到武陵農場遊玩，經入口花園區，目擊猴群大軍過境，20幾隻台灣獼猴占據鬱金香花田，手中捧著球莖吃得津津有味，有的一手往土裡猛挖，一手抓球莖啃蝕，還有母猴挖起球莖餵小猴吃，鬱金香花田有如蝗蟲過境般，慘不忍睹。

花田有如蝗蟲過境

武陵農場副廠長李梨瑜表示，入口花園區之前種植鼠尾草，也許獼猴沒興趣，躲過一劫，最近更換鬱金香，才種下第一批球莖，就發生球莖被挖起，約6成遭破壞或出現咬痕，目前僅能把球莖種深一點，再觀察看看。

水果沒了吃草充飢

李梨瑜指出，武陵猴群一般都在清晨、黃昏出沒，較常出現在露營區、果樹區、茶莊及入口花園處，曾有遊客反映猴子拉開帳篷拉鍊，闖到裡面翻包包，也曾發生猴子溜進去展售區偷水果、茶葉蛋，真的是跟小偷一樣，既好氣又好笑。

農場表示，果樹區猴害最為嚴重，後來梨子、甜柿、蘋果採收完畢，就看到猴子排泄物有粗纖維，研判牠們應該改吃草充飢，第一次聽說獼猴對球莖有興趣，真是飢不擇食。

場方也擔心猴群會仗勢欺人，特別交代場內同仁遇到獼猴肆虐搶食，不要上前驅趕，以免猴群抓狂，發生不必要衝突，也呼籲遊客遇到猴群，不要靠近及餵食。

(中國時報)