福壽螺剋星 土虱成田中寶

魚池鄉一處田溝出現土虱魚集體溯流鑽洞的畫面，讓人聯想「土虱甕」將形成；圖為牠們找到水源，正要鑽入洞中。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

民間傳說，土虱魚在冬季枯水期會群聚潮溼泥洞成為「土虱甕」；魚池鄉1處田溝，27日出現大尾土虱集體溯流鑽洞，讓不少人產生聯想。農友解釋，那是以前鄉農會提供給茭白筍農，用以防治福壽螺的泰國土虱，因有效好用、農民惜命命，現已成「田裡之寶」。

除害成效佳 茭白筍農愛

共和村蘇姓農民說，每年冬天茭白筍翻耕放掉田水時，這些土虱還真的會逆勢上溯，找水洞往內鑽，成了另類「土虱甕」。但翻土時農友們還是會把牠們全找出來，集中養在水缸、避免水源不穩損耗死亡；明年春耕再放回田裡吃掉危害作物的福壽螺。

魚池鄉農會長期補助農民放養泰國土虱，每分地提供6尾，防治福壽螺的成效不錯。但2011年因媒體報導曝光，遭環保人士指責「外來種魚類衝擊本土生態」，因而喊停，後改以放養青魚。

但俗稱「烏鰡」的青魚很難越冬，水太淺也無法存活；歲末整理田地過程中，往往撈起來再放回去就死翹翹！且青魚苗單價成本約土虱魚苗的2倍，貨源又不穩定，魚池農會很傷神，只好減半補助，每分地提供3尾。

雖是外來種 未危害生態

多數農民還是喜歡土虱，整地時，每尾都像寶貝般照顧、捨不得抓來「加菜」，在農會提供土虱魚那段期間，每年獲分發的個體，只要活的，都保留下來。

農民們無奈說，魚池鄉的溪流生態，並未因田裡放養土虱而明顯改變，該有的原生魚種都還在。他們肯定環保人士關心生態，但青魚、草魚、鰱魚也都是外來種！夜市賣的當歸土虱，與放養茭白筍園的也是同一種！為何獨獨「關照」農民？

(中國時報)

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