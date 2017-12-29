西港 外環道決標 青年衝府抗議

一群「堀仔頭生態藝術村」青年，28日拿著各式樂器，以行動劇控訴市府「假協商、真招標」。（程炳璋攝）

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中國時報
／台南報導

流標4次的西港外環道工程28日上午第5次開標，一家廠商以9000餘萬奪得第一標（尚有另一標），一群「堀仔頭生態藝術村」的青年，得知標案過關，闖入台南市政府6樓，拿各式樂器鼓譟，嘶吼「西港外環道，農村死了了」，引起市府員工側目，警方隨後趕到才控制現場。

演行動劇諷刺市府

「一面說要協商，一面卻拿著原設計圖招標」，7、8位藝術村的成員28日在西港外環道工程第5度開標前一刻，前往永華市政中心前演出行動劇抗議，成員質疑市府「假協商、真招標」，玩兩面手法。

西港外環道工程約1.6億元，分成兩個標案進行，過去因為市府定出的價格太低，加上工程引發民眾抗議，4度流標，28日中午有廠商拿下第一個標案，總價約9432萬元，另一標約6000餘萬尚未標出。

原本只在市府前廣場演出行動劇的「堀仔頭生態藝術村」青年，聽聞標案過關，直闖市府6樓，在市府大樓內彈奏樂器鼓譟，大喊「西港外環道，農村死了了」、「假協商，真招標」等口號，並大聲嘶吼。

工務局:也有支持聲音

藝術村成員抨擊，外環道「變更設計」協商尚在進行，文化部也尚在評估「南北平行預備線」整體文化資產價值同時，工務局卻以既有工程設計圖招標，毫無誠信可言。

台南市工務局表示，西港外環道工程在都市計畫與用地取得皆已完成，地方不只有反對聲音，也有支持道路興建的聲音，若要更改道路，涉及工程浩大，正與地方文化團體協商，為了不想延宕進度，先將工程發包，日後再依據協商結果變更設計。

(中國時報)

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